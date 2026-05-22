Песков опроверг сообщения о дедлайне по конфликту на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о некоем дедлайне по специальной военной операции. Об этом пишет Bloomberg.
Ранее СМИ сообщили, что российский лидер Владимир Путин якобы хочет завершить украинский конфликт к концу года при полном освобождении Донбасса, напоминает RT.
Представитель Кремля опроверг данные о том, что Путин «установил какой-либо подобный срок».
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал нецелесообразным продолжение трехсторонних переговоров с участием США, Украины и России до тех пор, пока Киев не выведет военных из подконтрольной ему части Донбасса.
