Песков опроверг сообщения о дедлайне по конфликту на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о некоем дедлайне по специальной военной операции. Об этом пишет Bloomberg.

Ранее СМИ сообщили, что российский лидер Владимир Путин якобы хочет завершить украинский конфликт к концу года при полном освобождении Донбасса, напоминает RT.

Представитель Кремля опроверг данные о том, что Путин «установил какой-либо подобный срок».

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал нецелесообразным продолжение трехсторонних переговоров с участием США, Украины и России до тех пор, пока Киев не выведет военных из подконтрольной ему части Донбасса.

