Шильдик или свое: В процессорах «Иртыш» увидели китайские корни
Чтобы понять, где на самом деле произведены процессоры, потребуется топологическое сравнение российской и китайской разработки, заявил НСН эксперт по телекоммуникациям Александр Тимошенко.
Некоторые российские компании крепят к импортным процессорам шильдик о российском производстве или российской разработке, их легко взломать и они не могут быть использованы на объектах критической инфраструктуры, заявил НСН доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александр Тимошенко.
Минпромторг обнаружил угрозу нацбезопасности в новых российских процессорах «Иртыш», предназначенных для использования на объектах критической информационной инфраструктуры. Они оказались очень похожи на китайские аналоги, сообщило министерство в письме ТПП. Как передает CNews, процессоры «полностью идентичны» китайским Loongson. Минпромторг потребовал привлечь дополнительных экспертов к проверке разработки. Компания-разработчик «Иртыша» «Трамплин электроникс» подозрения отрицает.
«Есть набор архитектур, по которым эти процессоры изготавливаются. И, соответственно, бывают архитектуры, подверженные различным внешним воздействиям. То есть при использовании этих процессоров, их можно взломать. Если подвержено использование такой архитектуры, то ее может быть не рекомендовано использовать для критической инфраструктуры», - пояснил Тимошенко.
Прежде чем обвинять компанию в подлоге, отметил эксперт по телекоммуникациям, разработку должны проверить специалисты – брать российские и китайские процессоры и топологически сравнивать.
«Бывают совсем плачевные ситуации, когда вместо того, чтобы делать и использовать свои процессоры, берутся процессоры иностранного производства, на которые вешается шильдик, что они сделаны в России или разработаны в России, а изготовлены на зарубежных предприятиях. Таким образом они продаются под видом отечественного производства или отечественной разработки. Если это действительно так, то это плохо», - заявил Тимошенко.
Не обязательно обвинение в «полной идентичности» с каким-то аналогом означает что-то криминальное.
«Полная идентичность может означать, что это задумка предприятия, потому что, если существует какое-то оборудование, то, например, если заменяют процессоры STM32, то отечественные компании стараются сделать полное соответствие замены. Тогда потребитель просто понимает, что это практически то же самое, что и существующие процессоры. Может оказаться, что у компании есть лицензионное право на то, чтобы изготавливать по этим топологическим правилам интегральную схему. Такое тоже возможно в мире микроэлектроники: чтобы не разрабатывать микропроцессоры, микроконтроллеры или отдельные какие-то модули, покупается лицензия на использование каких-то IP-ядер, то есть сложнофункциональных блоков. И на основе этих сложнофункциональных блоков можно построить свою какую-то схему», - добавил специалист.
Ранее Александр Тимошенко рассказал НСН, что дефицит комплектующих для телеком-оборудования ударит по ценам на интернет, пользователям придется больше платить.
