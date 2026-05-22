Прежде чем обвинять компанию в подлоге, отметил эксперт по телекоммуникациям, разработку должны проверить специалисты – брать российские и китайские процессоры и топологически сравнивать.

«Бывают совсем плачевные ситуации, когда вместо того, чтобы делать и использовать свои процессоры, берутся процессоры иностранного производства, на которые вешается шильдик, что они сделаны в России или разработаны в России, а изготовлены на зарубежных предприятиях. Таким образом они продаются под видом отечественного производства или отечественной разработки. Если это действительно так, то это плохо», - заявил Тимошенко.

Не обязательно обвинение в «полной идентичности» с каким-то аналогом означает что-то криминальное.

«Полная идентичность может означать, что это задумка предприятия, потому что, если существует какое-то оборудование, то, например, если заменяют процессоры STM32, то отечественные компании стараются сделать полное соответствие замены. Тогда потребитель просто понимает, что это практически то же самое, что и существующие процессоры. Может оказаться, что у компании есть лицензионное право на то, чтобы изготавливать по этим топологическим правилам интегральную схему. Такое тоже возможно в мире микроэлектроники: чтобы не разрабатывать микропроцессоры, микроконтроллеры или отдельные какие-то модули, покупается лицензия на использование каких-то IP-ядер, то есть сложнофункциональных блоков. И на основе этих сложнофункциональных блоков можно построить свою какую-то схему», - добавил специалист.

