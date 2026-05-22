«Цены выросли на четверть»: Таксисты попросили господдержку и льготы
С начала года цены на такси подскочили на 25%, а выручка продолжает уменьшаться, сказал НСН Андрей Попков.
Ситуация на рынке такси тревожная, отрасли необходима господдержка, сказал в эфире НСН председатель Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков.
Ужесточение законодательства, рост капитальных затрат и налоговой нагрузки привели к ухудшению финансового положения большинства таксопарков, пишет «Коммерсант». У 81% таких компаний снизилась выручка, прибыль упала у 90% участников рынка, часть из них теперь предпочитают работать «в тени». Попков заявил о необходимости «вытаскивать отрасль из ямы».
«К сожалению, выручка упала, да — и довольно существенно. Ситуация тревожная и напряжённая. Мы даже не знаем, что делать в текущих условиях, чтобы сохранить бизнес на плаву. По большому счёту, нужны какие‑то государственные программы поддержки. Кроме того, были бы крайне полезны льготные налоговые периоды. Я вижу выход из ситуации именно такой: без внешней поддержки отрасль рискует оказаться в затяжном кризисе. Нужно как‑то вытягивать её из ямы. С начала года цены на такси выросли уже на 25%», — сказал собеседник НСН.
Ранее глава профсоюза таксистов Евгений Грэк рассказал НСН, что инициатива Минтранса по быстрой проверке легальности водителя такси через мессенджер не повлияет на безопасность должным образом, так как проконтролировать можно будет только сам автомобиль, а не того, кто за рулем.
