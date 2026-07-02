Фронтовые коты! Что Театр Куклачева подготовил для уличного фестиваля

Участие Театра кошек в проекте «Театральный бульвар» для коллектива — не просто гастроли, а настоящий творческий вызов, сказал НСН Дмитрий Куклачев.

Театр кошек давно вышел за рамки представлений «только для детей»: здесь ставят танцевальные и даже патриотические спектакли, а в труппе — особые артисты, в том числе фронтовые коты, рассказал в пресс-центре НСН заслуженный артист России, заместитель художественного руководителя Театра кошек Куклачева Дмитрий Куклачев.

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«На бульварах представлено огромное разнообразие театрального искусства. Люди действительно могут просто идти мимо, зайти на площадку и увидеть любимых артистов, какие‑то эксперименты. Наш театр тоже будет участвовать в "Театральном бульваре". Мы будем показывать именно такие спектакли, которые зритель в нашем театре не увидит. Для нас эта площадка, эта возможность выступить там — своего рода вызов и шанс раскрыть свой потенциал, показав, что театр кошек — не только детский и развлекательный, но и танцевальный, патриотический и другой. Мы как директора театров любим театр, наверное, поэтому мы не уходим в отпуск, как многие другие. Мы готовим совершенно разные премьеры. Например, в скором времени к нам приедет ещё одна партия фронтовых котов, которых мы будем адаптировать, реабилитировать, а впоследствии они станут артистами нашей сцены», — сказал собеседник НСН.
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Отвечая на ироничный вопрос о гонорарах пушистых артистов театра, Куклачев призвал всех желающих посмотреть на прекрасные условия содержания кошек, а также рассказал о гастролях.

«Вам просто нужно прийти и посмотреть, в каких условиях живут наши пушистые артисты. Тогда вопрос о гонорарах сам по себе отпадет. Наш театр — самый политически правильный, потому что как сказал директор, так все артисты и соглашаются. Гастроли у нас происходят постоянно. Мы работаем по всей России. Любые зрители должны видеть то, что происходят на столичных подмостках. Наша задача — максимально привозить это и показывать наше искусство в городах России», — добавил Куклачев.

Директор театра «Ленком» и Театра на Юго-Западе Дмитрий Берестов рассказал в пресс-центре НСН, какие планы у театров на лето.

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ФОТО: РИА Новости
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