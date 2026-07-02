Фронтовые коты! Что Театр Куклачева подготовил для уличного фестиваля

Отвечая на ироничный вопрос о гонорарах пушистых артистов театра, Куклачев призвал всех желающих посмотреть на прекрасные условия содержания кошек, а также рассказал о гастролях.

«Вам просто нужно прийти и посмотреть, в каких условиях живут наши пушистые артисты. Тогда вопрос о гонорарах сам по себе отпадет. Наш театр — самый политически правильный, потому что как сказал директор, так все артисты и соглашаются. Гастроли у нас происходят постоянно. Мы работаем по всей России. Любые зрители должны видеть то, что происходят на столичных подмостках. Наша задача — максимально привозить это и показывать наше искусство в городах России», — добавил Куклачев.

Директор театра «Ленком» и Театра на Юго-Западе Дмитрий Берестов рассказал в пресс-центре НСН, какие планы у театров на лето.

