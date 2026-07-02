Режиссер Перегудов рассказал, чем Театр Маяковского привлекает зрителей летом
Московского академического театра имени Вл. Маяковского не просто живёт в ритме сезона — он активно адаптируется и ищет новые пути развития, сказал НСН Егор Перегудов.
Художественный руководитель Московского академического театра имени Вл. Маяковского, режиссер Егор Перегудов рассказал в пресс-центре НСН, как летний сезон меняет привычный ритм работы труппы, и почему лето стало для театра не временем затишья, а порой аншлагов.
«У нас сезон в полном разгаре, никакого окончания пока не предвидится. Это осознанное решение. Мы каждый год смещаем время отпуска, потому что понимаем, что в конце июня — июля количество зрителей увеличивается. Мы каждый год на неделю сдвигаем наш отпуск, чтобы принять как можно больше зрителей. Парадоксальная ситуация ещё и в том, что у нас есть спектакли по произведениям из школьной программы, которые, казалось бы, должны терять популярность летом, но этого не происходит. У нас почти с полными аншлагами идёт "Евгений Онегин" уже весь год, и лето не является исключением. То же самое — с детскими спектаклями, которые традиционно не играют летом: у нас они распроданы. Думаю, это связано с туристами из регионов. Мы также сейчас занимаемся привлечением иностранных туристов. Например, у нас есть экскурсии по театру, которые мы можем проводить на китайском языке благодаря нашему артисту: в прошлом он был китаистом и прекрасно говорит по‑китайски. Это всё очень непросто — это вопрос налаживания связей. Также у нас были мысли насчёт ряда спектаклей с субтитрами. Чтобы приглашать иностранцев, нужно быть готовыми технически — у нас это в планах», — сказал собеседник НСН.
Директор театра «Ленком» и Театра на Юго-Западе Дмитрий Берестов рассказал в пресс-центре НСН, какие планы у театров на лето.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Фронтовые коты! Что Театр Куклачева подготовил для уличного фестиваля
- Новак поручил подготовить меры стабилизации ситуации с топливом
- Набиуллина: Трудности на топливном рынке носят временный характер
- Песков ответил на слова Каллас о необходимости новых антироссийских санкций
- Режиссер Перегудов рассказал, чем Театр Маяковского привлекает зрителей летом
- Роскомнадзор заблокировал в июне более 2,6 тысячи фишинговых ресурсов
- «Вызывает дискомфорт»: Как изменятся выплаты и стоимость полисов ОСАГО после новых расчетов
- Директор «Театрального бульвара» раскрыла секрет фестиваля
- Сборы фильмов в РФ в первой половине 2026 года превысили 35 млрд рублей
- Хореограф Тагинцев объяснил, как блогер Dava попал в кабаре-шоу «Тридевятое царство»