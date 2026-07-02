Львова-Белова заявила о воссоединении 171 ребенка с семьями с начала СВО
С начала проведения специальной военной операции (СВО) на Украине 171 ребёнок из 136 семей вернулся к близким. Как пишет RT, об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.
Она уточнила, что 30 детей из 22 семей воссоединились с родственниками в России.
«Ещё 141 ребёнок из 114 семей воссоединился с родными на территории Украины и третьих стран», - написала детский омбудсмен в мессенджере «Макс»
Львова-Белова добавила, что в большинстве случаев процесс воссоединения детей с близкими проходил при участии Международного комитета Красного Креста (МККК).
Ранее Львова-Белова рассказала, что находящиеся в РФ украинские дети проживают либо с бабушками и дедушками, либо с одним из родителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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