Львова-Белова заявила о воссоединении 171 ребенка с семьями с начала СВО

Она уточнила, что 30 детей из 22 семей воссоединились с родственниками в России.

«Ещё 141 ребёнок из 114 семей воссоединился с родными на территории Украины и третьих стран», - написала детский омбудсмен в мессенджере «Макс»

Львова-Белова добавила, что в большинстве случаев процесс воссоединения детей с близкими проходил при участии Международного комитета Красного Креста (МККК).

Ранее Львова-Белова рассказала, что находящиеся в РФ украинские дети проживают либо с бабушками и дедушками, либо с одним из родителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

