Продажи день в день: Театр Шиловского обозначил особенности летних спектаклей

Несмотря на традиционное снижение активности театральной аудитории летом, Театра Всеволода Шиловского фиксирует стабильно высокий спрос на спектакли в июньские выходные, сказала НСН Виктория Пархоменко.

Директор Театра Всеволода Шиловского Виктория Пархоменко рассказала в пресс-центре НСН, что летние выходные вовсе не означают спад интереса: напротив, июнь радует аншлагами, а билеты порой раскупают в пять утра в день показа.

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«Мы — ещё молодой театр: 3 июня нам исполнилось всего три года. При составлении репертуара на июнь и июль мы опасались ставить спектакли на выходные — думали, что многие уезжают на дачи и в отпуска. Но, как показала практика, июнь каким‑то странным образом собирает аншлаги на выходных. В будни зрителей чуть меньше. Думаю, на следующий год мы уже закрепим эту традицию. Летом билеты иногда покупают за сутки или даже в день спектакля. Люди смотрят погоду и решают, пойдут ли они сегодня в театр. Иногда я даже видела, как билеты покупают прямо в пять утра в день спектакля», — сказала собеседница НСН.

Известный театральный режиссер Юрий Квятковский ранее раскрыл «Культурному гиду НСН» секрет успеха спектакля «Кабала святош», объяснив, почему Цискаридзе выбрал сценический псевдоним Максим Николаев.

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