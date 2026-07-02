135 лет мастеру! Булгаковский дом назвал программу для «Театрального бульвара»
Для этого театра лето — не время затишья, а возможность по-новому поговорить со зрителем: через городские экскурсии, открытые площадки и неожиданные репертуарные решения, сказала НСН Наталья Склярова.
Директор театра Булгаковский дом Наталья Склярова рассказала в пресс-центре НСН, что главная цель театра — обогащать аудиторию, вовлекать в театральный процесс детей и студентов, а каждый спектакль на «Театральном бульваре» становится своеобразным приглашением вернуться в основной зал.
«Мы, как негосударственный театр, никогда не закрывались на лето. Мы часто представляли различные экскурсии в городе. Мы понимаем, что зритель приходит, смотрит, оценивает, а потом возвращается в театр. Я благодарна за то, что сейчас у нас существует "Театральный бульвар". У каждого зрителя есть возможность прогуляться по бульварам, посмотреть на спектакли, на известных артистов, окунуться в театральный мир, чтобы потом уже вернуться в тот театр, который запад ему в душу. В рамках "Театрального бульвара" у нас будет "Собачье сердце" и "Похождения Чичикова". Этот год у нас юбилейный — 135 лет мастеру. Мы выпустили аж пять спектаклей! Очень важно обогащать зрителей, детей, студентов, вовлекая в различные театральные процессы. Даже артистам сейчас приятно выйти на открытую площадку. Это другая зоны комфорта или дискомфорта. У нас артисты счастливы, когда выходят на сцены "Театрального бульвара"», — сказала собеседница НСН.
Ранее театральный режиссер, руководитель музыкальных программ фестиваля «Театральный бульвар» Алексей Франдетти рассказал в пресс-центре НСН о том, как театр выстраивает диалог со зрителем и чем собирается удивлять в новом сезоне.
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