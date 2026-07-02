«Театр "Ленком" и Театр на Юго-Западе традиционно закрывают сезоны 20 июля. Перед закрытием сезона театры всегда выезжают на гастроли. Для нас важно удивить не только московского зрителя. В "Ленкоме" летом у нас традиционно премьеры. 9 июня была премьера "Великий комбинатор". Мы в театре шутим, что Остап Бендер тоже бы летом сыграл премьеру! Пока многие театры уходят в отпуск, мы приглашаем зрителей и пытаемся их чем-то удивить. В Театре на Юго-Западе мы проводим творческую лабораторию. С 3 по 9 сентября у нас будут проводиться репетиции, а 10 сентября у нас премьера спектакля. В этой лаборатории участие принимают студенты. Потом по итогам голосования решается, какой спектакль будет представлен», — сказал собеседник НСН.

Раньше лето в театральной среде почти всегда означало паузу: площадки закрывались, артисты уходили в отпуск, а здания отдавали под ремонт или подготовку к новому сезону. Но сегодня привычный уклад постепенно уходит в прошлое. Всё больше театров отказываются от долгого простоя и делают тёплые месяцы частью активной творческой жизни: сохраняют основной репертуар, готовят новые постановки, запускают уличные форматы, проводят фестивали и концерты. Причина такого сдвига — в растущем интересе публики к культурным событиям вне традиционного сезона, в развитии туризма внутри страны, а также в желании театров не терять связь со своей аудиторией и оставаться заметными в течение всего года.

Ранее народный артист России Сергей Маковецкий заявил спецкору НСН, что рад эксперименту с «Гамлетом» в МХТ имени Чехова.

