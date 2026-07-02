Арт-куратор объяснила, как музеи конкурируют с «Театральным бульваром»
Музеи и театры сегодня находятся в фокусе общественного внимания, однако даже выгодное местоположение и сильный контент не всегда обеспечивают стабильный поток посетителей, сказала НСН Мария Гальперина.
Развитие новых культурных площадок в Москве сопряжено с серьёзной конкуренцией за внимание аудитории — особенно на фоне устоявшихся фестивальных проектов, рассказала в пресс-центре НСН куратор культурных городских проектов, арт-куратор фестиваля музея декоративного искусства «Русский КоТ» Мария Гальперина.
«У нас новая площадка, и конкурировать с раскрученными фестивалями достаточно непросто. Перед мной стоит очень интересная задача, связанная с Музеем декоративного искусства: в нём проходит много интересных выставок, но не все москвичи об этом знают. Если в "Театральном бульваре" освещаются театры и люди могут узнавать о новых учреждениях, то сейчас я столкнулась с тем, что, несмотря на удачное расположение музея — на Садовом кольце — и участие в экспозициях очень интересных художников, посещаемость была незаслуженно невысокой. Сейчас к музеям, как и к театрам, приковано огромное внимание. Мы собираем лекторов для просветительской работы. Можно сказать, что это своего рода моноспектакль», — сказала собеседница НСН.
Директор театра «Ленком» и Театра на Юго-Западе Дмитрий Берестов рассказал в пресс-центре НСН, какие планы у театров на лето.
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