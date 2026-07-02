Грузинский НПЗ анонсировал отказ от российской нефти

Единственный грузинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в порту Кулеви планирует полностью отказаться от российской нефти. Об этом сообщает RT.

Из Индии в обмен на нефть? Откуда Россия будет импортировать бензин

В компании Black Sea Petroleum, которая управляет НПЗ, рассказали, что уже в августе — сентябре предприятие начнёт перерабатывать только сырую нефть нероссийского происхождения.

«Этот шаг откроет Black Sea Petroleum доступ к высокорентабельным рынкам», - говорится в заявлении.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что вопрос восстановление санкций США против российской нефти находится на рассмотрении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:РоссияНефтьГрузияНПЗ

Горячие новости

Все новости

партнеры