Грузинский НПЗ анонсировал отказ от российской нефти
Единственный грузинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в порту Кулеви планирует полностью отказаться от российской нефти. Об этом сообщает RT.
В компании Black Sea Petroleum, которая управляет НПЗ, рассказали, что уже в августе — сентябре предприятие начнёт перерабатывать только сырую нефть нероссийского происхождения.
«Этот шаг откроет Black Sea Petroleum доступ к высокорентабельным рынкам», - говорится в заявлении.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что вопрос восстановление санкций США против российской нефти находится на рассмотрении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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