Грузинский НПЗ анонсировал отказ от российской нефти

В компании Black Sea Petroleum, которая управляет НПЗ, рассказали, что уже в августе — сентябре предприятие начнёт перерабатывать только сырую нефть нероссийского происхождения.

«Этот шаг откроет Black Sea Petroleum доступ к высокорентабельным рынкам», - говорится в заявлении.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что вопрос восстановление санкций США против российской нефти находится на рассмотрении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

