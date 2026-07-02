«Мы находимся в постоянном диалоге с нашими зрителями. Мы читаем комментарии, слышим, что говорят люди. По результатам прошлогоднего фестиваля мы поняли, что зритель хочет больше академической музыки. В прошлом году мы показали всего несколько балетных программ, а в этом году балетная палитра очень разнообразна — от "Лебединого озера" до выступлений ведущих солистов Большого театра. Более того, я с огромной гордостью говорю о том, что такой серьёзный коллектив, как Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана примет участие в "Театральном бульваре". Кроме того, в этом году в нашей программе участвуют солисты мирового уровня. Мы ждём Надежду Павлову, Эльчина Азизова, Динару Алиеву и многих звёзд», — сказал собеседник НСН.

Раньше лето в театральной среде почти всегда означало паузу: площадки закрывались, артисты уходили в отпуск, а здания отдавали под ремонт или подготовку к новому сезону. Но сегодня привычный уклад постепенно уходит в прошлое. Всё больше театров отказываются от долгого простоя и делают тёплые месяцы частью активной творческой жизни: сохраняют основной репертуар, готовят новые постановки, запускают уличные форматы, проводят фестивали и концерты. Причина такого сдвига — в растущем интересе публики к культурным событиям вне традиционного сезона, в развитии туризма внутри страны, а также в желании театров не терять связь со своей аудиторией и оставаться заметными в течение всего года.

Директор театра «Ленком» и Театра на Юго-Западе Дмитрий Берестов рассказал в пресс-центре НСН, какие планы у театров на лето.

