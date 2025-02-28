«Джульетта во мгле»: Кто заменит театральных мэтров в России

1

В Малом драматическом театре (МДТ) Санкт Петербурга Лев Додин выпустил премьеру спектакля «Ромео и Джульетта во мгле», с которого началась история нового молодежного театра под крылом МДТ. Тем временем министр культуры Ольга Любимова признала дефицит в стране театральных лидеров.

Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин, театральный критик Марина Дмитревская и директор Вахтанговского театра Кирилл Крок обсудили вопрос «отцов и детей» и смену театральных поколений.

***

В МДТ состоялась премьера спектакля «Ромео и Джульетта во мгле». В нем заняты студенты 4-го курса Российского государственного института сценических искусств, которых художественный руководитель театра Лев Додин набрал в 2021 году после 14-летнего перерыва, после того, как выпустил курс Лизы Боярской, Дмитрия Волкострелова и Данилы Козловского.

Спектакль поставлен по мотивам пьесы Шекспира, а также произведений других авторов, пишущих о любви в условиях конфликтов и войны, в том числе, Виктора Астафьева и Александра Солженицына. По мнению театрального критика Марины Дмитревской, в этой постановке нашли своё отражение все предыдущие студенческие спектакли прежних курсов Додина.

М.ДМИТРЕВСКАЯ: «Это история расставаний молодых людей, которые обречены не быть вместе, потому что они или принадлежат разным странам, или принадлежат разным расам, или враждуют их семьи, или враждует их религия. Это разные варианты вот этой невозможности любви молодых людей в страшном враждующем мире. В этом спектакле иногда чувствуешь какой-то давний спектакль «Клаустрофобия». Иногда в нем чувствуешь какой-то давний дипломный спектакль «Стройбат». Это все прошлые курсы Додина. То есть для меня это еще воспоминания Додина и о прежних курсах, и о том, какой путь он с ними проходил, потому что это его самый поздний курс.

Это очень хорошие индивидуальности. Интересно, каким будет второй их спектакль? Постановка обрушивается на зал шквалом молодой энергии. Ребята впервые выходят на сцену, зал ликует, потому что они талантливые и у них впереди какое-то будущее. В учебных спектаклях главное показать, какое поколение выходит. В этом спектакле выходит поколение вполне романтическое, наученное в классических традициях и много умеющее».

М.СИНТИН: «Этим спектаклем начинается Молодая студия Льва Додина, фактически новый молодежный театр, который пока будет находиться под опекой МДТ. Хочется пожелать удачи молодым студийцам, чьё будущее пока туманно. Их мастеру Льву Долину в мае исполнится 81 год. Весьма солидный возраст, самое время подумать о преемнике. В чьи руки попадет после него Малый драматический театр? Что будет со студийцами? В ближайшем окружении мастера нет никого, кто мог бы считаться соразмерной ему фигурой, продолжателем дела. У Олега Табакова в свое время такой проблемы не было. Он заранее знал, кому доверит свой театр. Причем, вставших на ноги учеников и продолжателей его дела было несколько».





