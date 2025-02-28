«Джульетта во мгле»: Кто заменит театральных мэтров в России
Лев Додин выпустил из гнезда МДТ курс «новых Козловских», Кирилл Крок объяснил, что театры – это не школа лидерства, а Владимир Панков вернул в «Ленком» дочь Захарова.
Студенты Додина: Мэтр и преемники
В Малом драматическом театре (МДТ) Санкт Петербурга Лев Додин выпустил премьеру спектакля «Ромео и Джульетта во мгле», с которого началась история нового молодежного театра под крылом МДТ. Тем временем министр культуры Ольга Любимова признала дефицит в стране театральных лидеров.
Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин, театральный критик Марина Дмитревская и директор Вахтанговского театра Кирилл Крок обсудили вопрос «отцов и детей» и смену театральных поколений.
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В МДТ состоялась премьера спектакля «Ромео и Джульетта во мгле». В нем заняты студенты 4-го курса Российского государственного института сценических искусств, которых художественный руководитель театра Лев Додин набрал в 2021 году после 14-летнего перерыва, после того, как выпустил курс Лизы Боярской, Дмитрия Волкострелова и Данилы Козловского.
Спектакль поставлен по мотивам пьесы Шекспира, а также произведений других авторов, пишущих о любви в условиях конфликтов и войны, в том числе, Виктора Астафьева и Александра Солженицына. По мнению театрального критика Марины Дмитревской, в этой постановке нашли своё отражение все предыдущие студенческие спектакли прежних курсов Додина.
М.ДМИТРЕВСКАЯ: «Это история расставаний молодых людей, которые обречены не быть вместе, потому что они или принадлежат разным странам, или принадлежат разным расам, или враждуют их семьи, или враждует их религия. Это разные варианты вот этой невозможности любви молодых людей в страшном враждующем мире. В этом спектакле иногда чувствуешь какой-то давний спектакль «Клаустрофобия». Иногда в нем чувствуешь какой-то давний дипломный спектакль «Стройбат». Это все прошлые курсы Додина. То есть для меня это еще воспоминания Додина и о прежних курсах, и о том, какой путь он с ними проходил, потому что это его самый поздний курс.
Это очень хорошие индивидуальности. Интересно, каким будет второй их спектакль? Постановка обрушивается на зал шквалом молодой энергии. Ребята впервые выходят на сцену, зал ликует, потому что они талантливые и у них впереди какое-то будущее. В учебных спектаклях главное показать, какое поколение выходит. В этом спектакле выходит поколение вполне романтическое, наученное в классических традициях и много умеющее».
М.СИНТИН: «Этим спектаклем начинается Молодая студия Льва Додина, фактически новый молодежный театр, который пока будет находиться под опекой МДТ. Хочется пожелать удачи молодым студийцам, чьё будущее пока туманно. Их мастеру Льву Долину в мае исполнится 81 год. Весьма солидный возраст, самое время подумать о преемнике. В чьи руки попадет после него Малый драматический театр? Что будет со студийцами? В ближайшем окружении мастера нет никого, кто мог бы считаться соразмерной ему фигурой, продолжателем дела. У Олега Табакова в свое время такой проблемы не было. Он заранее знал, кому доверит свой театр. Причем, вставших на ноги учеников и продолжателей его дела было несколько».
Дефицит Любимовой: «Это не школа лидерства»
О дефиците в России театральных лидеров, какими некогда были Олег Ефремов и Галина Волчек, заявила на днях и глава Минкультуры Ольга Любимова. По ее мнению, требуется время, чтобы нашёлся человек, которого коллектив услышит и примет.
Министра поддержал и директор Вахтанговского театра Кирилл Крок:
К.КРОК: «Согласен с Ольгой Борисовной, это очень серьезная тема. Чтобы воспитать художественных лидеров, за которыми пойдут творческие коллективы, артисты, нужно десятилетие. Такой процесс в российском театре происходит, но это не два-три года. Это не школа лидерства, когда кого-то собрали, прочитали лекции, провели деловые игры. В театре это так не работает, нужны долгие годы поиска своего художественного языка, притирок. Это нужно воспитывать, а воспитывать можно только одним способом – давать возможность молодым режиссерам до 40 лет, назначать их главными режиссерами театров. Если четыре-пять человек в Москве назначим, в лучшем случае один или два состоятся. Это такое сито. Художественным руководителям нужно давать возможность расти, а это возможно только в профессии».
М.СИНТИН: «Ситуация, в которой оказался русский театр, поправимая. Её причиной стала бездумная раздача театров известным артистам, которые, в лучшем случае, подгоняли репертуар под себя, а зачастую просто не знали, что дальше с этим делать. Новой бедой стало назначение одного и того же деятеля руководить несколькими театрами. При этом мы сокрушаемся: лидеров нет, а откуда им взяться, если молодые режиссеры вынуждены довольствоваться разовыми постановками? Владимир Панков был назначен художественным руководителем «Ленкома», когда ему исполнилось 49 лет.
А сколько в стране сейчас «директорских» театров, где назначенный чиновник по своему усмотрению строит репертуар, почти всегда далекий от искусства. Помню, в Ивановской области директором назначили женщину, которая до этого работала в военкомате. Такую, что учи, что не учи новым технологиям, результат останется прежним. Человек, случайно оказавшейся во главе театра, как правило, приглашает и посредственных режиссеров».
Ленком Захаровой: «Конфликты и равновесие»
На этой неделе вновь пришли интересные новости из «Ленкома Марка Захарова», куда вернулся после конфликта Дмитрий Певцов. Все тот же Владимир Панков объявил о возвращении в театр Александры Захаровой, дочери многолетнего художественного руководителя и режиссера этого театра Марка Захарова. По словам режиссёра, такое решение он принял после встречи с актрисой.
В.ПАНКОВ: «Я понимаю, что это, наверное, сложно, но мы стараемся закончить с конфликтами. Я не погружаюсь в них, а пытаюсь уравновесить. Атмосфера должна вернуться в дом. Мы не конфликтуем, идем дальше, создавая новый «Ленком», не забывая старый»
М. СИНТИН: «Я рад, что этим завершился конфликт в «Ленкоме», который назревал там давно. Кто бы там, что ни говорил, Захарова – прекрасная актриса и она достойна того, чтобы работать в театре, которому отдала всю свою жизнь. По словам Владимира Панкова, актриса вернется к исполнению роли Раневской в спектакле «Вишневый сад». Жалко если эта роль останется у нее единственной».
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Театральный проект НСН «Вешалка Синтина» выходит в эфире четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
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