«Короля никто не затмит!»: Волочкова верит в успешный дебют Цискаридзе в МХТ

По ее словам, роль Людовика XIV подходит Цискаридзе, поскольку он король и в балете, и в жизни.

«Новаторство Николая в том, что он сочетает казалось бы несочетаемое. У него такая харизма, что мало никому не покажется. Он играл в "Щелкунчике" роль короля мышей, а здесь он будет реальным королем. Он король в мире балета, король в мире жизни, эрудированный человек, очень умный, талантливейший в разных направлениях. За то, что он сейчас экспериментирует, ему можно аплодировать стоя, кричать браво и восхищаться тем, что мы живем в одном веке с таким человеком. Он велик во всем и легендарная личность», - заключила собеседница НСН.

Народный артист России Дмитрий Певцов ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что планирует уже в марте вернуться на сцену театра «Ленком Марка Захарова».

