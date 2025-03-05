«Короля никто не затмит!»: Волочкова верит в успешный дебют Цискаридзе в МХТ
Хабенский – прекрасный актер, а для Цискаридзе это эксперимент, в котором ему не нужна фоном серая масса и мыши, сказала в эфире НСН бывшая прима Большого театра.
Константин Хабенский не затмит звезду балета Николая Цискаридзе в его первом спектакле на сцене МХТ имени Чехова, заявила в интервью НСН балерина Анастасия Волочкова.
Ранее стало известно, что народный артист России Николай Цискаридзе дебютирует на сцене МХТ. В театре начались репетиции спектакля Юрия Квятковского «Кабала святош», в котором Цискаридзе сыграет короля Людовика XIV, а Константин Хабенский – Мольера. Волочкова объяснила, почему ее коллеге не был нужен для премьеры «партнер попроще».
«Николай Цискаридзе – это мой друг и партнер. Все, за что он берется, у него получается, причем с большим размахом, потому что он очень талантливый человек. Взять для дебюта актера попроще – это не путь Николая Цискаридзе. В театральных структурах легче руководить серой массой, мышами и марионетками, а не сильными личностями. Николая никто не затмит, как бы он не затмил Хабенского. Для Николая это эксперимент, а Хабенский - это прекрасный актер, которым мы все восхищаемся и будем восхищаться. Просто это две разные структуры», - разъяснила балерина.
По ее словам, роль Людовика XIV подходит Цискаридзе, поскольку он король и в балете, и в жизни.
«Новаторство Николая в том, что он сочетает казалось бы несочетаемое. У него такая харизма, что мало никому не покажется. Он играл в "Щелкунчике" роль короля мышей, а здесь он будет реальным королем. Он король в мире балета, король в мире жизни, эрудированный человек, очень умный, талантливейший в разных направлениях. За то, что он сейчас экспериментирует, ему можно аплодировать стоя, кричать браво и восхищаться тем, что мы живем в одном веке с таким человеком. Он велик во всем и легендарная личность», - заключила собеседница НСН.
Народный артист России Дмитрий Певцов ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что планирует уже в марте вернуться на сцену театра «Ленком Марка Захарова».
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