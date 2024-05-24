О лидере панк-группы «Сектор Газа» Юрии Хое снимут кино
Осенью 2024 года начнутся съемки нового художественного фильма о лидере панк-группы «Сектор Газа» Юрие Хое, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
Режиссером картины станет Владимир Щегольков, ранее снявший фильм «Дикая любовь», а также сериалы «Ленинград», «Забытый», «Не учи меня жить», «Везёт» и «Нежность».
Лента расскажет о последних трёх днях жизни известного музыканта. Хой приезжает в родной Воронеж, где живут его дочери, и музыканты с которыми он начинал карьеру. По задумке сценаристов, картина будет не о рок-звезде, а скорее о народном герое.
В фильме уже получили приглашение сняться Юра Борисов, Кузьма Сапрыкин и Никита Еленев.
Ранее стало известно, что сериал «Комбинация» покажут в конце осени, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ветврач Шеляков: Владельцы сиба-ину не столкнутся с большими трудностями
- О лидере панк-группы «Сектор Газа» Юрии Хое снимут кино
- Министр обороны РФ Белоусов прибыл в Минск вслед за Путиным
- В Петербурге на Неве столкнулись два теплохода
- Ракетная опасность объявлена в Шебекинском округе Белгородской области
- Съемки третьего сезона сериала «Метод» начнутся летом
- МИД опроверг слухи об ужесточении порядка выдачи загранпаспортов
- Проверки вузов и школ в РФ заменили на профилактические визиты без штрафов
- Евро на Московской бирже упал ниже 97 рублей
- Выставка к юбилею Льва Додина открылась в Санкт-Петербурге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru