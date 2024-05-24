О лидере панк-группы «Сектор Газа» Юрии Хое снимут кино

Режиссером картины станет Владимир Щегольков, ранее снявший фильм «Дикая любовь», а также сериалы «Ленинград», «Забытый», «Не учи меня жить», «Везёт» и «Нежность».

Лента расскажет о последних трёх днях жизни известного музыканта. Хой приезжает в родной Воронеж, где живут его дочери, и музыканты с которыми он начинал карьеру. По задумке сценаристов, картина будет не о рок-звезде, а скорее о народном герое.

В фильме уже получили приглашение сняться Юра Борисов, Кузьма Сапрыкин и Никита Еленев.

Ранее стало известно, что сериал «Комбинация» покажут в конце осени, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

