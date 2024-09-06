«Маяк и ржавые гвозди»: Продюсер Кушнир о секретах книги о лучших советских рок-альбомах

Музыкальный продюсер и автор книг о рок-музыке Александр Кушнир в интервью НСН рассказал, как его книга «100 магнитоальбомов советского рока» стала маяком для индустрии.

В этом году отмечается 25-летие выхода этой книги и 30-летие с начала работы над ней. 7 сентября в рамках 37-й Московской международной книжной ярмарки состоится круглый стол, приуроченный к переизданию этого произведения.