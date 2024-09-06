«Маяк и ржавые гвозди»: Продюсер Кушнир о секретах книги о лучших советских рок-альбомах
Всем участникам презентации книги 25-лет назад дарили гвозди, которые журналисты «вбили» в крышку гроба русского рока, а сегодня к ним добавился жесткий и эмоциональный финал, сказал в эфире НСН Александр Кушнир.
Музыкальный продюсер и автор книг о рок-музыке Александр Кушнир в интервью НСН рассказал, как его книга «100 магнитоальбомов советского рока» стала маяком для индустрии.
В этом году отмечается 25-летие выхода этой книги и 30-летие с начала работы над ней. 7 сентября в рамках 37-й Московской международной книжной ярмарки состоится круглый стол, приуроченный к переизданию этого произведения.
«Работа над книгой стартовала ровно 30 лет назад, осенью 1994 года, и в ней участвовали все виднейшие журналисты страны. Наивный Александр Кушнир думал, что это будет топ-10 или топ-5 журналистов, которые выберут любимые альбомы от "Зоопарка" и "Аквариума" до "Кино" и ДДТ, но они оказались настолько талантливыми и занятыми, что пришлось писать самому. На это ушло пять лет, было сделано порядка трехсот интервью в куче городов страны, куда я ездил в качестве пресс-атташе малоизвестной группы "Мумий Тролль" и малоизвестной Земфиры (признана в РФ иногантентом – прим. НСН). На основе этих интервью было подготовлено 100 эссе про магнитофонную культуру примерно с середины 1970-х до начала 1990-х, до распада СССР. Ну а 25 лет назад, в 1999 году в знаковом клубе "Республика Beefeater" в центре Москвы произошла презентация первопресса, первого тиража этой книги. На выходе каждому дарили огромный гвоздь, такой обыкновенный, брутальный и ржавый. Журналисты долго не думали и решили, что это гвоздь в крышку гроба русского рока, о чем потом писали. Хотя это был просто мерчендайзинг, но тогда слова такого никто не знал», - рассказал Кушнир.
По его словам, эта книга стала своеобразным маяком для музыкальных лейблов, при этом сейчас в ней появилась новая глава.
«Знаковость этой книги в том, что после ее выхода почти у всех 100 альбомов в течение 25 лет появились либо виниловые версии, либо компакт-диски. Получилось, что эта книга стала неким маяком, подсказкой лейблам, что издавать и что актуально. Это было безумно важно. Отличие этого переиздания от предыдущих в том, что там в конце есть новая финальная глава о том, что изменилось за эти 30 лет. Получился довольно эмоциональный взгляд, с одной стороны, в меру романтичный, с другой - довольно жесткий», - заключил собеседник НСН.
При этом Кушнир отметил, что на презентации-2024 гвозди дарить не будут, потому что «все гвозди в стране закончились в тот осенний вечер 1999 года».
Ранее Александр Кушнир рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» про недавно вышедшую в России книгу продюсера Metallica, Beastie Boys, Red Hot Chili Peppers и других топовых групп Рика Рубина «Из ничего. Искусство создавать искусство».
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