«Нужен Князь!»: Легостаев сравнил «Сектор Газа» с «Королем и Шутом»

«Сектор Газа» был для школьников русским народным панком, при этом у «Короля и Шута» есть гениальный менеджер с невероятным чутьем, сказал в эфире НСН Илья Легостаев.

Рок-группа из Воронежа «Сектор Газа» в свое время попадала в сердца школьников, а сейчас для возвращения славы ей понадобится крутой менеджер, сказал в интервью НСН музыкальный критик Илья Легостаев.

Фанаты «Сектора Газа» отмечают сегодня День рождения группы, основанной 5 декабря 1987 года и ее лидера Юрия Хоя.

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«Для тотального ажиотажа нужен повод, в случае с «Королем и Шутом» это песни. Это музыка, которой сейчас делается немного. «Сектор Газа» мог бы сыграть на этом поле, но для этого им требуется очень крутой менеджмент, потому что в «КиШ» есть Князь, который гениальный менеджер с невероятным чутьем, как продвигать проекты. Благодаря его стараниям это получается. Если этим займется похожий человек, почему нет», - сказал Легостаев.

Он признался, что не является фанатом Хоя, объяснив при этом секрет популярности «Сектора Газа» в перестроечные времена.

«Причина их популярности в том, что это настоящий русский народный панк. Это музыка, понятная огромному количеству людей и как будто сделана специально для школьников, которые переживают трудный возраст несогласия со всем и вся. Такая музыка им очень нравится, здесь очень точный расчет. При этом им удалось написать песни, которые попали прямо в сердца потенциальной аудитории, это большая удача для артиста», - заключил собеседник НСН.

Гитарист группы «Северный флот» Яков Цвиркунов, при участии которого были выпущены все номерные альбомы группы «Король и шут» ранее говорил с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» о «переборе» с ажиотажем вокруг наследия Михаила Грошенева.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:Король И ШутРок-музыкаСектор Газа

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