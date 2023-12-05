«Нужен Князь!»: Легостаев сравнил «Сектор Газа» с «Королем и Шутом»

Рок-группа из Воронежа «Сектор Газа» в свое время попадала в сердца школьников, а сейчас для возвращения славы ей понадобится крутой менеджер, сказал в интервью НСН музыкальный критик Илья Легостаев.

Фанаты «Сектора Газа» отмечают сегодня День рождения группы, основанной 5 декабря 1987 года и ее лидера Юрия Хоя.