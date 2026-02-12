Суд арестовал устроившего стрельбу в техникуме Анапы студента и его соучастника

Суд оправил в СИЗО 17-летнего студента, устроившего стрельбу в техникуме Анапы. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.

Родители студентов анапского колледжа назвали погибшего охранника героем

Уточняется, что ему было предъявлено обвинение по нескольким статьям УК РФ, в том числе «Убийство». Студента арестовали до 11 апреля.

До этой же даты был арестован соучастник стрелка. Молодого человека обвинили в подстрекательстве к совершению убийства и покушению на убийство.

ЧП в техникуме Анапы произошло 11 февраля. В результате нападения погиб охранник учебного заведения, ещё два человека были ранены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

