США вывели свои войска с базы Ат-Танф в Сирии
США завершили вывод своих военных с базы Ат-Танф в Сирии. Об этом сообщает Центральное командование американских Вооружённых сил (CENTCOM).
В заявлении говорится, что несмотря на вывод войск, Вашингтон сохраняет готовность ответить на любые террористические угрозы, возникающие в регионе.
«Поддерживая усилия партнёров по предотвращению возрождения террористической сети», - добавили в CENTCOM.
Ранее американский министр войны Пит Хегсет заявил, что США начали в Сирии антитеррористическую операцию с целью уничтожения боевиков ИГИЛ («Исламское государство», запрещенная в РФ террористическая организация), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
