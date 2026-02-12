США вывели свои войска с базы Ат-Танф в Сирии

Савельев подтвердил планы запуска ВСМ из Москвы в Петербург в 2028 году Суд арестовал учащегося техникума в Анапе, который накануне устроил стрельбу Минздрав разрешил врачам дистанционно закрывать больничный через Max В российских IT-компаниях от 10% до 70% рабочих мест заменены ИИ Французская полиция пресекла деятельность «крупной сети», занимавшейся махинациями с билетами в Лувр