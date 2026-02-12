Министр обороны Германии предложил Украине деньги вместо оружия
12 февраля 202618:49
Вместо оружия Германия могла бы предложить Украине деньги вместо оружия. Об этом на пресс-конференции в Берлине заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
По его словам, это связано с возможным истощением немецких запасов.
«Если ничего не осталось, нужно подумать, что можно было бы предоставить Украине. Речь идёт о деньгах», - заключил он.
Ранее Писториус заявил о поставках на Украину систем ПВО Patriot и IRIS-T, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
