Министр обороны Германии предложил Украине деньги вместо оружия

По его словам, это связано с возможным истощением немецких запасов.

«Если ничего не осталось, нужно подумать, что можно было бы предоставить Украине. Речь идёт о деньгах», - заключил он.

Ранее Писториус заявил о поставках на Украину систем ПВО Patriot и IRIS-T, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».