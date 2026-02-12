«Коллеги правы в том смысле, что искусственный интеллект повлиял на индустрию. Но еще накладывается тот факто, что времена непростые, поэтому главная причина такого положений вещей – это просто замороженный поиск. Компании не расширяются в цифрах, инвестиций тоже на рынке сейчас немного. Из-за автоматизации больше уязвимы программисты, потому что пока есть иллюзия, что один человек может делать работу нескольких с помощью ИИ. Уязвимы все профессии, которые связаны с созданием текста, графиков. Остальные пока в безопасности, обычно это связано со сложными проектами, сложные задачи. В зависимости от компании уже от 70% от 10% рабочих мест заменены ИИ», - рассказал он.

Для улучшения качества выпускников вузов по IT-специальностям следует привлекать действующих специалистов крупных компаний и увеличивать практику студентов, при этом реальные результаты помощи IT-бизнеса образованию будут видны минимум через пять лет. Об этом в беседе с НСН заявил исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев.

