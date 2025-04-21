Ранее телевизионный сервис HBO официально утвердил британского актера Паапа Эссьеду африканского происхождения на роль профессора зельеварения Северуса Снейпа. Не все фанаты позитивно приняли новость, отмечая, что более органично в этой роли смотрелся бы Адам Драйвер. Баженов также назвал спорным выбор сервиса.

«По крайней мере про новый проект говорят, хотя с другой стороны, это "Гарри Поттер" и о нем в любом случае бы говорили. Очень спорный выбор актера, но, как показывает практика, в последнее время уже непонятно, что важнее продюсерам: привлечь внимание или само кино. К примеру, если вспомнить последние проекты Disney, ощущение, что есть тренд вызывать обсуждения, хотя на сам фильм это плохо влияет», - заявил он.

Сериал будет представлен не раньше 2027 года. Известно, что образ Альбуса Дамблдора воплотит шестикратный обладатель премии «Эмми» американский актер Джон Литгоу. Роль Хагрида исполнит комик и актер Ник Фрост, Аргуса Филча сыграет Пол Уайтхаус (Сэр Кадоган в «Гарри Поттере и узнике Азкабана»), профессора Квиринуса Квиррелла - Люк Таллон. Как отметил BadComedian, сериал будет интересен аудитории, поскольку фанаты не упустят возможности посмотреть на новое воплощение вселенной Гарри Поттера.