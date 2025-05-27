HBO объявила актеров на главные роли в сериале по «Гарри Поттеру»

Арабелла Стэнтон сыграет Гермиону Грейнджер, подругу Гарри Поттера (Доминик Маклафлин) и Рона Уизли (Аластер Стаут). Исполнительный продюсер проекта Франческа Гардинер и режиссер нескольких эпизодов Марк Майлод заявили, что они определись с выбором после прослушивания более чем десятков тысяч претендентов.

Новый сериал должен стать адаптацией книг о Гарри Поттере. На данный момент еще продолжается кастинг. Некоторые роли уже утвердили: профессора зельеварения Северуса Снегга сыграет темнокожий актёр Паапа Эссиеду, лесника Хагрида — Ник Фрост, сериальной Минервой Макгонагалл станет Джанет Мактир, а директора школы волшебства «Хогвартс« Альбуса Дамблдора воплотит на экране обладатель премии «Эмми» Джон Литгоу.

Ранее блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) заявил в разговоре с НСН, что спорный кастинг не лишит сериала по «Гарри Поттеру» армии фанатов.

