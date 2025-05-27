HBO объявила актеров на главные роли в сериале по «Гарри Поттеру»
Компания Warner Bros. Discovery назвала имена актеров, которые получат главные роли в сериале по произведениям Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Об этом сообщили на официальном сайте.
Арабелла Стэнтон сыграет Гермиону Грейнджер, подругу Гарри Поттера (Доминик Маклафлин) и Рона Уизли (Аластер Стаут). Исполнительный продюсер проекта Франческа Гардинер и режиссер нескольких эпизодов Марк Майлод заявили, что они определись с выбором после прослушивания более чем десятков тысяч претендентов.
Новый сериал должен стать адаптацией книг о Гарри Поттере. На данный момент еще продолжается кастинг. Некоторые роли уже утвердили: профессора зельеварения Северуса Снегга сыграет темнокожий актёр Паапа Эссиеду, лесника Хагрида — Ник Фрост, сериальной Минервой Макгонагалл станет Джанет Мактир, а директора школы волшебства «Хогвартс« Альбуса Дамблдора воплотит на экране обладатель премии «Эмми» Джон Литгоу.
Ранее блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) заявил в разговоре с НСН, что спорный кастинг не лишит сериала по «Гарри Поттеру» армии фанатов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Театр «Модерн» подготовил секретный спектакль для зрителей
- HBO объявила актеров на главные роли в сериале по «Гарри Поттеру»
- ОКР будет оспаривать недопуск российских хоккеистов на Олимпиаду-2026
- Умер исполнитель главной роли в «Каникулах Кроша» Василий Фунтиков
- Попова: В РФ выявили четыре случая заражения новым геновариантом коронавируса
- В Нидерландах в кибератаках на госструктуры обвинили «российских хакеров»
- Никите Михалкову открыли именную звезду в Ульяновске
- Михалков призвал ввести квоты на кино из США в РФ по примеру Франции и Китая
- Песков: Путин дал понять, что «хулиганить беспилотниками» в РФ нельзя
- СМИ: Фильм «Игла» с Виктором Цоем выйдет в повторный прокат
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru