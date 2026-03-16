В МПГУ опровергли невыдачу диплома студентам без мессенджера MAX
Администрация Московского педагогического государственного университета (МПГУ) не подтвердила информацию о невыдаче диплома студентам без установки MAX, а также его принудительного использования, сообщает ТАСС.
В университете заявили, что для организации учебного процесса требуется инструмент для оперативного информирования и качественного взаимодействия с учащимися. В МПГУ было принято решение о применении национального мессенджера MAX.
Ранее появилась информация, что у студентов вуза без регистрации в приложении на Госуслугах не будет диплома.
До этого стало известно, что все российские школы перешли на мессенджер Max, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
