В МПГУ опровергли невыдачу диплома студентам без мессенджера MAX

Администрация Московского педагогического государственного университета (МПГУ) не подтвердила информацию о невыдаче диплома студентам без установки MAX, а также его принудительного использования, сообщает ТАСС.

Магазины обяжут принимать подтверждение возраста в Max

В университете заявили, что для организации учебного процесса требуется инструмент для оперативного информирования и качественного взаимодействия с учащимися. В МПГУ было принято решение о применении национального мессенджера MAX.

Ранее появилась информация, что у студентов вуза без регистрации в приложении на Госуслугах не будет диплома.

До этого стало известно, что все российские школы перешли на мессенджер Max, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:ОбразованиеМессенджеры

Горячие новости

Все новости

партнеры