Пол Томас Андерсон получил «Оскар» как лучший режиссер
Кинематографист Пол Томас Андерсон получил «Оскар» как лучший режиссер за фильм «Битва за битвой».
Шон Пенн завоевал награду за лучшую мужскую роль второго плана в этой картине.
Также «Битва за битвой» получила первую в истории «Оскара» статуэтку за лучший кастинг актеров. Новая номинация появилась на премии впервые за 25 лет. Награду вручили кастинг-директору Кассандре Кулукундис.
98-я церемония вручения главной кинопремии «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2025 год проходит в театре «Долби» в Голливуде в Лос-Анджелесе. Ведущим церемонии, как и в 2025 году, стал американский комик Конан О’Брайен.
Джесси Бакли получила «Оскар» за лучшую женскую роль
Майкл Б. Джордан получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Грешники»
