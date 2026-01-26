Рекордными сборами всегда славится Новый год, поскольку в праздничные выходные люди по традиции ходят в кино. Кроме того, особенно удачными для показов в кинотеатрах считаются «гендерные» праздники и начало учебного года. Об этом НСН заявил кинорежиссер Александр Войтинский.

Из-за темпов роста производства кинокартин в России стало не хватать календарных «больших дат» для премьер. Об этом заявил исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов в эфире телеканала «Россия 24». По словам Войтинского, традиционные «большие даты» для кинематографистов — новогодние и «гендерные» праздники, а также начало учебного года.