СМИ: В России начался рост цен на бензин
В России биржевая стоимость топлива с начала марта выросла на 10–14%, сообщают «Известия».
По словам экспертов, на внутренний рынок влияет рост мировых цен на сырье. Кроме того, сказывается и сезонный фактор — в РФ начинается подготовка к посевным работам.
Аналитики считают, что регуляторы могут увеличить нефтяникам обязательный объем поставок на биржу: для бензина — с 15% до 20%, для дизеля — с 10% до 15%. Пока вводить полный запрет на экспорт топлива нецелесообразно, поскольку реального товарного дефицита на рынке нет.
Ранее ФАС заявила, что рост цен на топливо не превышает инфляцию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
