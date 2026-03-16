Пушков: Зеленский волнуется о возможной покупке ЕС российской нефти
Президента Украины Владимира Зеленского волнует то, что Европейский союз может начать покупать российскую нефть, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление члена комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Алексея Пушкова.
По его словам, украинский лидер понимает, что прекращение бойкота нефти из России, а затем и газа со стороны Евросоюза — шаг в сторону от войны, в сторону от бездумной поддержки Киева.
Парламентарий указал, что можно предположить, что заявление премьера Бельгии Барта де Вевера вызвало серьезную тревогу в Киеве. Ранее подобные идеи звучали от главы правительства Венгрии Виктора Орбана и словацкого премьера Роберта Фицо, однако теперь схожие заявления исходят и от главы бельгийского правительства.
Ранее премьер Бельгии призвал ЕС начать переговоры с РФ по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Майкл Б. Джордан получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Грешники»
- Пол Томас Андерсон получил «Оскар» как лучший режиссер
- СМИ: В России начался рост цен на бензин
- Пушков: Зеленский волнуется о возможной покупке ЕС российской нефти
- В МПГУ опровергли невыдачу диплома студентам без мессенджера MAX
- Трамп: США не были обязаны помогать НАТО с поддержкой Украины
- Росстат: Медики зарабатывают на 10 тысяч больше учителей
- Фицо: Зеленский никогда не пустит нефть по трубопроводу «Дружба»
- Киевский вокзал в Москве предложено переименовать в Брянский
- СМИ: Главным проигравшим в войне США и Израиля против Ирана оказался Киев