Пушков: Зеленский волнуется о возможной покупке ЕС российской нефти

Президента Украины Владимира Зеленского волнует то, что Европейский союз может начать покупать российскую нефть, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление члена комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Алексея Пушкова.

Трамп пообещал вернуть санкции против России по окончании нефтяного кризиса

По его словам, украинский лидер понимает, что прекращение бойкота нефти из России, а затем и газа со стороны Евросоюза — шаг в сторону от войны, в сторону от бездумной поддержки Киева.

Парламентарий указал, что можно предположить, что заявление премьера Бельгии Барта де Вевера вызвало серьезную тревогу в Киеве. Ранее подобные идеи звучали от главы правительства Венгрии Виктора Орбана и словацкого премьера Роберта Фицо, однако теперь схожие заявления исходят и от главы бельгийского правительства.

Ранее премьер Бельгии призвал ЕС начать переговоры с РФ по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
