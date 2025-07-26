В Казахстане обнаружили обломки пропавшего военного вертолета
Обломки, предположительно, пропавшего в пятницу военного вертолета Eurocopter EC-145 обнаружили в Алма-Атинской области Казахстана. Об этом сообщает МЧС республики.
Специалисты в ходе космического мониторинга в оперативном штабе зафиксировали на озере Сорбулак пятно предположительно масляной природы. Спасатели выдвинулись в указанный район и начали поиски.
«В результате обследования на месте были обнаружены фрагменты воздушного судна, предположительно принадлежащего Силам воздушной обороны», - отмечается в сообщении.
На месте находятся специалисты МЧС, в работах задействовано спецоборудование.
Ранее в Хабаровском крае в районе мыса Гадикан обнаружили обломки вертолета Ми-8, пропавшего на пути из Охотска в Магадан.
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