Дрон ВСУ пытался атаковать промпредприятие под Пензой
Украинский беспилотник попытался атаковать промышленное предприятие в Пензенской области. Об этом заявил глава региона Олег Мельниченко.
«Утром была совершена попытка атаки... на одно из наших промышленных предприятий. Жертв и разрушений нет», - написал губернатор в Telegram-канале.
В целях безопасности в области ввели временные ограничения мобильного интернета. Мельниченко призвал граждан сохранять спокойствие и доверять лишь проверенным источникам информации.
Ранее в Минобороны рассказали, что ночью дежурные средства ПВО нейтрализовали 54 беспилотника ВСУ над территорией РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru