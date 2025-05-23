Сокуров объяснил, что мешает российскому кино приблизиться к советскому

Межвременье и цензура лишает современных молодых режиссеров возможности создавать что-либо кроме коммерческого кино, заявил НСН Александр Сокуров.

Советское кино отличалось от современного российского более сбалансированным содержанием, однако текущая действительность не располагает режиссеров к самовыражению, заявил в беседе с НСН кинорежиссер Александр Сокуров.

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Менее 10% фильмов, представленных сегодня в российском прокате, можно отнести к духовно-нравственному, заявил ТАСС народный артист России, президент кинофорума «Золотой Витязь» Николай Бурляев в кулуарах события. Он подчеркнул, что из 200 фильмов в прокате «от силы семь» могут быть показаны на его православном кинофестивале. Кроме того, из-за стремления к получению прибыли и моментальному успеху российское кино сильно отстало по уровню от советского, считает Бурляев. Сокуров отметил, что поддерживает эту точку зрения.

«Я принципиально с Колей согласен, он все правильно говорит. В самом общем смысле, он прав, говоря о том, что в основе своей фильмы советского периода были более сбалансированы по содержанию. С другой стороны, время очень изменилось, новые люди пришли в жизнь, разрушена социалистическая система, капиталистическая не создана. Мы находимся в таком политическом состоянии межвременье. Поэтому нельзя ожидать от кинематографа какого-то особенно высокого результата. Для подавляющего большинства молодых людей деньги сегодня действительно – главное, и это без всякого сомнения прискорбно», - сказал он.
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Собеседник НСН также допустил, что рамки цензуры существенно ограничивают творческую работу современных режиссеров.

«Надо, чтобы в преподавательскую среду киновузов приходили профессионалы. Также надо следовать Конституции, отменять цензуру на молодое и студенческое кино, потому что это отвращает молодых людей от того, чтобы заниматься серьезными темами. Молодые люди боятся сегодня самовыражаться, боятся снимать содержательное кино с точки зрения их поколения. Также важно, чтобы профессиональное образование было профессиональным. Важно, например, усилить Санкт-Петербургский институт кино и телевидения, который еле-еле существует. Надо создавать равнозначную систему, наполнять образовательные учреждения современной техникой», - пояснил Сокуров.

Ранее режиссер Алексей Герман-младший в разговоре с «Радиоточкой НСН» подчеркнул, что цикл жизни авторского кино больше, чем коммерческих проектов, и оно необходимо для создания нового киноязыка и формирования смыслов.

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ФОТО: РИА Новости
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