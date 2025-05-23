Сокуров объяснил, что мешает российскому кино приблизиться к советскому
Межвременье и цензура лишает современных молодых режиссеров возможности создавать что-либо кроме коммерческого кино, заявил НСН Александр Сокуров.
Советское кино отличалось от современного российского более сбалансированным содержанием, однако текущая действительность не располагает режиссеров к самовыражению, заявил в беседе с НСН кинорежиссер Александр Сокуров.
Менее 10% фильмов, представленных сегодня в российском прокате, можно отнести к духовно-нравственному, заявил ТАСС народный артист России, президент кинофорума «Золотой Витязь» Николай Бурляев в кулуарах события. Он подчеркнул, что из 200 фильмов в прокате «от силы семь» могут быть показаны на его православном кинофестивале. Кроме того, из-за стремления к получению прибыли и моментальному успеху российское кино сильно отстало по уровню от советского, считает Бурляев. Сокуров отметил, что поддерживает эту точку зрения.
«Я принципиально с Колей согласен, он все правильно говорит. В самом общем смысле, он прав, говоря о том, что в основе своей фильмы советского периода были более сбалансированы по содержанию. С другой стороны, время очень изменилось, новые люди пришли в жизнь, разрушена социалистическая система, капиталистическая не создана. Мы находимся в таком политическом состоянии межвременье. Поэтому нельзя ожидать от кинематографа какого-то особенно высокого результата. Для подавляющего большинства молодых людей деньги сегодня действительно – главное, и это без всякого сомнения прискорбно», - сказал он.
Собеседник НСН также допустил, что рамки цензуры существенно ограничивают творческую работу современных режиссеров.
«Надо, чтобы в преподавательскую среду киновузов приходили профессионалы. Также надо следовать Конституции, отменять цензуру на молодое и студенческое кино, потому что это отвращает молодых людей от того, чтобы заниматься серьезными темами. Молодые люди боятся сегодня самовыражаться, боятся снимать содержательное кино с точки зрения их поколения. Также важно, чтобы профессиональное образование было профессиональным. Важно, например, усилить Санкт-Петербургский институт кино и телевидения, который еле-еле существует. Надо создавать равнозначную систему, наполнять образовательные учреждения современной техникой», - пояснил Сокуров.
Ранее режиссер Алексей Герман-младший в разговоре с «Радиоточкой НСН» подчеркнул, что цикл жизни авторского кино больше, чем коммерческих проектов, и оно необходимо для создания нового киноязыка и формирования смыслов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Погибла пострадавшая при атаке ВСУ в Шебекино россиянка
- «Вскоре»: Трамп заявил о масштабном обмене пленными между РФ и Украиной
- Песков переадресовал в Минобороны вопрос о глубине буферной зоны у границы
- В Москву привезут легендарных терракотовых воинов из Китая
- СМИ: Неизвестный напал на главного конструктора НПО «Курганприбор»
- Путин поручил регионам разработать программу обновления общественного транспорта
- Россиян предупредили о подорожании игр на 20% в 2025 году
- Константин Меладзе заявил о закрытии проекта «ВИА Гра»
- Ракету «Союз-2.1б» запустили с космодрома Плесецк
- Лавров назвал нереалистичным проведение переговоров с Украиной в Ватикане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru