Менее 10% фильмов, представленных сегодня в российском прокате, можно отнести к духовно-нравственному, заявил ТАСС народный артист России, президент кинофорума «Золотой Витязь» Николай Бурляев в кулуарах события. Он подчеркнул, что из 200 фильмов в прокате «от силы семь» могут быть показаны на его православном кинофестивале. Кроме того, из-за стремления к получению прибыли и моментальному успеху российское кино сильно отстало по уровню от советского, считает Бурляев. Сокуров отметил, что поддерживает эту точку зрения.

«Я принципиально с Колей согласен, он все правильно говорит. В самом общем смысле, он прав, говоря о том, что в основе своей фильмы советского периода были более сбалансированы по содержанию. С другой стороны, время очень изменилось, новые люди пришли в жизнь, разрушена социалистическая система, капиталистическая не создана. Мы находимся в таком политическом состоянии межвременье. Поэтому нельзя ожидать от кинематографа какого-то особенно высокого результата. Для подавляющего большинства молодых людей деньги сегодня действительно – главное, и это без всякого сомнения прискорбно», - сказал он.