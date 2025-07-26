Месси дисквалифицировали на одну игру MLS

Аргентинского игрока футбольного клуба «Интер Майами» Лионеля Месси и испанского защитника команды Жорди Альбу дисквалифицировали на одну игру чемпионата Главной футбольной лиги (MLS) из-за неучастия спортсменов в Матче звезд 23 июля. Об этом сообщили в пресс-службе турнира.

В матче сыграли игроки MLS и чемпионата Мексики. Месси и Альба, которые попали в команду благодаря голосам фанатов, отказались участвовать во встрече.

Отмечается, что у футболистов не было медицинских противопоказаний, поэтому Месси и Альбу дисквалифицировали на следующий матч в регулярном чемпионате.

По словам руководителя MLS Дона Гарбера, у лиги есть давняя политика относительно участия в Матче звезд, ее приходится придерживаться. Однако турнир собирается «тщательно пересмотреть эту политику в будущем».

Между тем Лионель Месси установил новый рекорд в MLS, оформив дубль в пятой игре подряд.

