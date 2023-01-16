«Это абсурдно!»: Критик Соседов высмеял ЮНЕСКО за Всемирный день The Beatles

С 2001 года по решению ЮНЕСКО 16 января отмечается Всемирный день The Beatles. Дата выбрана не случайно. 16 января 1957 года в Ливерпуле открылся клуб The Cavern, где начали свой путь к славе тогда еще никому неизвестные молодые музыканты. Соседов считает, что с таким же успехом можно учредить день русской народной песни «Калинка-малинка» или «Во поле береза стояла».

«Мне смешны такие даты, ничего глупее придумать нельзя, надо бы, да некуда. ЮНЕСКО – смешная, глупая организация, не знают, как изощриться в своей дурости. Может надо учредить день русской народной песни «Калинка-малинка» или день песни «Во поле береза стояла»? – сказал Соседов.

Собеседник НСН отметил, что есть коллективы, которые намного сильнее Beatles.

«Beatles слушают фанаты, мне они по барабану, хотя я знаком с их творчеством, много раз слушал их альбомы. Есть коллективы, музыканты, композиторы, певцы намного сильнее Beatles. Сказать, что их любят все, нельзя. Просто те, кто их любит слишком громко кричат об этом, чтобы был шум, что вроде как их много», - отметил критик.