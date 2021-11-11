Найдена кассета с неизвестной песней с участием The Beatles

Пленка пролежала у него 53 года. Музыканты участвовали в записи песни Radhe Shaam в 1968 году. По словам композитора, песню спел Аашиш Хан, а Джордж Харрисон играл на гитаре. Также над записью трудился Ринго Старр, аккомпанировавший группе на барабанах. В итоге композиция так и не вышла, так как все участники перешли на другие проекты.

Ранее музыкант Пол Маккартни в интервью The Guardian заявил, что группа The Beatles распалась по вине Джона Леннона.

