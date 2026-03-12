Хаменеи пообещал отомстить США и Израилю за погибших граждан Ирана

В своём обращении к народу он отметил, что речь идёт не только о гибели его отца, бывшего верховного лидера Али Хаменеи.

«Каждый представитель народа, павший от рук врага, является поводом для возмездия», - подчеркнул Хаменеи.

Он добавил, что в настоящее время также следует сохранить единство между отдельными людьми и слоями нации.

Ранее младший научный сотрудник «Центра ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Евдокия Добрева заявила «Радиоточке НСН», что Моджтаба Хаменеи скорее будет заинтересован в военном ответе США и Израилю, чем в переговорах.

