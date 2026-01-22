Тренд на 2016 год обнажил проблемы современной музыкальной индустрии
Из-за постоянно «булькающих» гаджетов людям сложно сосредоточиться на чем-то одном и осознать, нравится им та или иная песня или нет, сказал НСН музыкальный критик Илья Легостаев.
Многая современная музыка превратилась в низкокачественный и бессмысленный контент — брейнрот, заявил НСН музыкальный критик Илья Легостаев, выразив надежду на то, что в эпоху музыкального «шлака» люди начнут больше ценить живые выступления.
В январе соцсети захватил новый тренд: пользователи публикуют фотографии 2016 года, вспоминают игру Pokemon Go, мемы, одежду и фильмы того времени. Зумеры массово возвращают эстетику «старого интернета». Психологи называют это защитной реакцией на цифровую реальность и указывают на «теорию мертвого интернета», согласно которой «живой» интернет с общением и творчеством реальных людей почти исчез под натиском ботов и нейросетей. Легостаев отметил, что музыкального брейнрота в Сети становится все больше из-за доступности инструментов для создания треков.
«Сейчас музыку стало гораздо просто делать, чем в 2016 году. Для этого не нужны никакие музыкальные навыки. Можно взять какие-то заготовки в интернете, состыковать одно с другим, а написание текста и вовсе доверить искусственному интеллекту. В результате может получиться вполне сносный трек. Кто-то может даже под него снять видео в соцсетях, что является важным аспектом продвижения. Многие хотят заниматься подобным, да и занимаются в принципе, потому что стриминги позволяют на этом зарабатывать. Сейчас очень много шлака, который производится ежедневно в огромных количествах», — сказал собеседник НСН.
По его словам, в эпоху большого количества музыкального «шлака» возрастает значимость радио.
«Поэтому, конечно, найти что-то стоящее сейчас очень и очень сложно. Очень много шлака, который производится каждый день в огромных количествах, делают, которое, повторюсь, несложно. Но в этой связи, конечно, наверное. Возрастает важность и старорежимного радио, где программы ведут наслушанные люди с кругозором, профессионалы, которые могут что-то посоветовать, могут поделиться своими взглядами», — указал эксперт.
Он также выразил надежду на то, что в будущем люди начнут еще больше ценить живые выступления.
«Но людям сложно найти на это время, потому что когда у вас в кармане постоянно булькает гаджет, что-то предлагая, то сложно сосредоточиться на чем-то одном: отслушать ту же песню от начала до конца, составить свое мнение, послушать другое мнение на этот счет. Вот так большинство людей сегодня потребляют музыку и не только, постоянно листают быстрые короткие видео, лишенные всякого смысла. На этом фоне возрастает ценность живого концерта, который рождается на ваших глазах, возрастает ценность театральных постановок и академических концертов. Может быть, в будущем люди начнут понимать, что вот это действительно ценно, дорого, что это и есть искусство», — добавил Легостаев.
Ранее основатель портала «TopHit», продюсер Игорь Краев в эфире НСН рассказал, что ИИ-песни со временем поднимут стоимость композиций, созданных человеком.
