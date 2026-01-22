Тренд на 2016 год обнажил проблемы современной музыкальной индустрии

Он также выразил надежду на то, что в будущем люди начнут еще больше ценить живые выступления.

«Но людям сложно найти на это время, потому что когда у вас в кармане постоянно булькает гаджет, что-то предлагая, то сложно сосредоточиться на чем-то одном: отслушать ту же песню от начала до конца, составить свое мнение, послушать другое мнение на этот счет. Вот так большинство людей сегодня потребляют музыку и не только, постоянно листают быстрые короткие видео, лишенные всякого смысла. На этом фоне возрастает ценность живого концерта, который рождается на ваших глазах, возрастает ценность театральных постановок и академических концертов. Может быть, в будущем люди начнут понимать, что вот это действительно ценно, дорого, что это и есть искусство», — добавил Легостаев.

Ранее основатель портала «TopHit», продюсер Игорь Краев в эфире НСН рассказал, что ИИ-песни со временем поднимут стоимость композиций, созданных человеком.

