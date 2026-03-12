Родители должны тратить деньги на детей в настоящем, чтобы обеспечить им физическое и эмоциональное здоровье, рассказал НСН экономист Евгений Змиев.



Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил создать именные детские сберегательные счета с балансом в 100 тысяч рублей за счет федерального бюджета для каждого новорожденного. Средства будут накапливаться с процентами и станут доступны после совершеннолетия для учебы, покупки авто или жилья. Его слова приводят РИА Новости. Змиев одобрил эту инициативу.