Экономист призвал родителей вкладывать деньги в здоровье и обучение детей
Нет никакой необходимости откладывать что-то на будущее ребенка, куда важнее обеспечить ему комфортное настоящее, заявил НСН Евгений Змиев.
Родители должны тратить деньги на детей в настоящем, чтобы обеспечить им физическое и эмоциональное здоровье, рассказал НСН экономист Евгений Змиев.
Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил создать именные детские сберегательные счета с балансом в 100 тысяч рублей за счет федерального бюджета для каждого новорожденного. Средства будут накапливаться с процентами и станут доступны после совершеннолетия для учебы, покупки авто или жилья. Его слова приводят РИА Новости. Змиев одобрил эту инициативу.
«Это хорошая инициатива: можно спорить и обсуждать, но 100 тысяч все-таки лучше, чем ничего. Плюс ребенок будет взрослеть и понимать, что у него есть деньги, и они как-то накапливаются. Он начнет анализировать, сколько у него есть, как это прирастает, как все связано с инфляцией. Это самый действенный инструмент для обучения финансовой грамотности. А то количество средств, которое будет к 18 годам на счете, очень сложно прогнозировать, потому что сумма зависит от процентной ставки по вкладам, а она — от ключевой и инфляции», — сказал собеседник НСН.
Экономист добавил, что родители должны обеспечить ребенку физическое и эмоциональное здоровье.
«Нет никакой необходимости откладывать что-то на будущее ребенка. Все необходимо вложить в настоящее: в обучение, в здоровье. Главное, чтобы ребенок подходил к возрасту поступления в вуз в достаточном эмоциональном и интеллектуальном состоянии, чтобы выдержать все нагрузки и иметь силы обучаться. Даже если не получилось поступить на бюджет — пусть возьмет образовательный кредит, а выплатит его уже тогда, когда пойдет работать. Главное — обеспечить здоровье», — объяснил он.
Ранее Змиев в эфире НСН пообещал россиянам доллар по 90 рублей.
