МИД: Иран запросил у России гуманитарную помощь
Иран обратился к России с просьбой о гуманитарной помощи. Как пишет РИА Новости, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, это связано с разрушением в стране «множества больниц, станций скорой помощи, большим числом раненых, в том числе женщин и детей».
«Иран обратился к дружественным государствам, включая Россию, с просьбой о поставке медикаментов», - отметила дипломат, добавив, что доставка помощи была организована по поручению российского лидера Владимира Путина.
Ранее иранский президент Масуд Пезешкиан попросил Россию о поддержке прав Ирана на международной арене, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Полянский: Евросоюз готовится к войне с Россией
- Учителя выступили против навязывания ИИ для проверки домашних заданий
- В Госдуме рассказали, когда исчезнут проблемы с интернетом в Москве
- Техноблогер дал советы россиянам, как привыкнуть к жизни без интернета
- В ДНР при ударе дронов ВСУ по медучреждению погибли восемь человек
- «Язык – это стрежень»: Лидер группы «Дайте танк (!)» раскрыл секреты и киномечту
- «Провал в Иране?»: Нетаньяху предрекли поражение на выборах и суды
- Трамп назвал Иран «империей зла»
- Экономист призвал родителей вкладывать деньги в здоровье и обучение детей
- Хаменеи пообещал отомстить США и Израилю за погибших граждан Ирана