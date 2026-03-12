МИД: Иран запросил у России гуманитарную помощь

По её словам, это связано с разрушением в стране «множества больниц, станций скорой помощи, большим числом раненых, в том числе женщин и детей».

«Иран обратился к дружественным государствам, включая Россию, с просьбой о поставке медикаментов», - отметила дипломат, добавив, что доставка помощи была организована по поручению российского лидера Владимира Путина.

Ранее иранский президент Масуд Пезешкиан попросил Россию о поддержке прав Ирана на международной арене, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».