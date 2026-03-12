В России в 2025 году предотвратили девять терактов и захватов заложников
12 марта 202616:44
Девять попыток захвата заложников и совершения терактов были предотвращены в российских исправительных колониях. Как пишет RT, об этом заявил глава ФСИН Аркадий Гостев.
Выступая на расширенном заседании коллегии ведомства, он указал, что также предотвращены шесть попыток побега.
«Инциденты были предотвращены благодаря слаженным и своевременным действиям нашего личного состава и взаимодействующих ведомств», - указал Гостев.
Ранее ФСИН опровергла сообщения о побеге осужденных из амурской колонии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
