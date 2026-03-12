В России в 2025 году предотвратили девять терактов и захватов заложников

Выступая на расширенном заседании коллегии ведомства, он указал, что также предотвращены шесть попыток побега.

«Инциденты были предотвращены благодаря слаженным и своевременным действиям нашего личного состава и взаимодействующих ведомств», - указал Гостев.

Ранее ФСИН опровергла сообщения о побеге осужденных из амурской колонии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

