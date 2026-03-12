Мишустин: Туристам из РФ компенсируют потери из-за конфликта на Ближнем Востоке

Он уточнил, что речь идёт о гражданах, купивших путёвки в туристической компании, а поездка должна была состояться с 28 февраля по 31 марта 2026 года.

«Срок уплаты туркомпаниями отчислений за первый квартал текущего года в фонд персональной ответственности они смогут перенести на два месяца», - добавил глава правительства.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что вывоз российских туристов из стран Ближнего Востока планируют завершить до 15 марта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

