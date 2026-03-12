Мишустин: Туристам из РФ компенсируют потери из-за конфликта на Ближнем Востоке
Потери российских туристов из-за конфликта на Ближнем Востоке будут компенсированы. Как пишет RT, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Он уточнил, что речь идёт о гражданах, купивших путёвки в туристической компании, а поездка должна была состояться с 28 февраля по 31 марта 2026 года.
«Срок уплаты туркомпаниями отчислений за первый квартал текущего года в фонд персональной ответственности они смогут перенести на два месяца», - добавил глава правительства.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что вывоз российских туристов из стран Ближнего Востока планируют завершить до 15 марта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В России в 2025 году предотвратили девять терактов и захватов заложников
- Премьера раскроет карты: Что будет с Михайловским театром при Абдразакове
- США не намерены снимать санкции с российской нефти
- Россиянам назвали симптомы рака желудка, как у Лерчек
- Мишустин: Туристам из РФ компенсируют потери из-за конфликта на Ближнем Востоке
- Глава лейбла объяснила спад в развитии музыкальных направлений в России
- Туроператоры опровергли «зачистку» российских туристов во Вьетнаме
- Россиянка Ворончихина стала второй в гигантском слаломе на Паралимпиаде-2026
- Россиянам объяснили, как сэкономить на квартплате во время дачного сезона
- Экс-министр труда усомнился, что в России сократят число чиновников