Мишустин: Туристам из РФ компенсируют потери из-за конфликта на Ближнем Востоке

Потери российских туристов из-за конфликта на Ближнем Востоке будут компенсированы. Как пишет RT, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В России предложили создать фонд помощи соотечественникам за рубежом

Он уточнил, что речь идёт о гражданах, купивших путёвки в туристической компании, а поездка должна была состояться с 28 февраля по 31 марта 2026 года.

«Срок уплаты туркомпаниями отчислений за первый квартал текущего года в фонд персональной ответственности они смогут перенести на два месяца», - добавил глава правительства.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что вывоз российских туристов из стран Ближнего Востока планируют завершить до 15 марта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

