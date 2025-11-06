1

Известный дирижер, художественный руководитель Государственного академического симфонического оркестра России имени Светланова Филипп Чижевский в интервью НСН рассказал о секретах первого выступления с оркестром musicAeterna, вспомнил увлечение тяжелой музыкой и раскрыл свои кинопредпочтения.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.

***

В числе главных рок-событий уикенда в Москве концерты «Алисы» и «ПилОта». Uma2rman отправится в Санкт-Петербург, Вячеслав Бутусов – в Нижний Тагил и Екатеринбург, «Чайф» - в Барнаул и Томск, Светлана Сурганова – в Самару и Тольятти. Диана Арбенина порадует фанатов в Казахстане, а «Ленинград» представит новые хиты в Дубае.

Металлисты из «Арии» (на фото) зажгут Нижневартовск и Сургут, Казань увидит группу «Кипелов», а Новосибирск – «Эпидемию».

Филипп Чижевский рассказал, что в школе тоже слушал тяжелый металл, но в итоге перешел на классику.

«Это увлечение у меня было в детстве. Я всегда общался с товарищами немного постарше и один друг подсадил меня на группу "Ария". Мама мне давала деньги на обеды, а я на них экономил - тратил эти деньги не на еду, а покупал кассеты. Через некоторое время у меня появилось собрание всех альбомов, которые сделала на тот момент "Ария". Однако, меня интересовала более тяжелая музыка, причем радикально тяжелая. Например, альбом группы Metallica "Master of Puppets" можно назвать рок-попсой, я слушал Slayer, Pantera. Причем слушать тяжелую музыку я любил зимой, когда мороз, январь, солнце. И вот я иду, у меня в наушниках звучит какой-то такой мощный тяжеляк, и прямо тепло было даже без шапки. Эта музыка соседствовала и с каким-то рэп-композициями. Когда я увлекся баскетболом, то слушал и Тупака, и Onyx. В какой-то момент, а точнее в конце восьмого класса, меня коротнуло и я стал слушать Берга, Шёнберга, Вагнера, Малера, меня потянуло немецко-австрийскую музыку, чуть позже - на Шостаковича. Сейчас я не могу сказать, что слушаю регулярно что-то, кроме классики. Причем классика — это от Средневековья до музыки наших дней, и современная музыка в том числе», - отметил дирижер.

