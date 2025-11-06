Бездна, рай и 1990-е: Дирижер Чижевский о пути от Slayer до Баха
Филипп Чижевский рассказал в эфире НСН, как последнее сочинение Баха сплелось с мирами Брукнера, объяснил зимний эффект «тяжеляка» и похвалил Юрия Быкова за «Лихих».
Музыка: Slayer, Тупак и кассеты «Арии»
Известный дирижер, художественный руководитель Государственного академического симфонического оркестра России имени Светланова Филипп Чижевский в интервью НСН рассказал о секретах первого выступления с оркестром musicAeterna, вспомнил увлечение тяжелой музыкой и раскрыл свои кинопредпочтения.
Филипп Чижевский рассказал, что в школе тоже слушал тяжелый металл, но в итоге перешел на классику.
«Это увлечение у меня было в детстве. Я всегда общался с товарищами немного постарше и один друг подсадил меня на группу "Ария". Мама мне давала деньги на обеды, а я на них экономил - тратил эти деньги не на еду, а покупал кассеты. Через некоторое время у меня появилось собрание всех альбомов, которые сделала на тот момент "Ария". Однако, меня интересовала более тяжелая музыка, причем радикально тяжелая. Например, альбом группы Metallica "Master of Puppets" можно назвать рок-попсой, я слушал Slayer, Pantera. Причем слушать тяжелую музыку я любил зимой, когда мороз, январь, солнце. И вот я иду, у меня в наушниках звучит какой-то такой мощный тяжеляк, и прямо тепло было даже без шапки. Эта музыка соседствовала и с каким-то рэп-композициями. Когда я увлекся баскетболом, то слушал и Тупака, и Onyx. В какой-то момент, а точнее в конце восьмого класса, меня коротнуло и я стал слушать Берга, Шёнберга, Вагнера, Малера, меня потянуло немецко-австрийскую музыку, чуть позже - на Шостаковича. Сейчас я не могу сказать, что слушаю регулярно что-то, кроме классики. Причем классика — это от Средневековья до музыки наших дней, и современная музыка в том числе», - отметил дирижер.
Кроме того, 10 ноября в Северной столице Филипп Чижевский впервые выступит в качестве дирижера оркестра musicAeterna, основанного Теодором Курентзисом.
«Это очень интересный для меня опыт, я его жду. Это концерт с замечательным оркестром musicAeterna. Мы придумали очень интересную, нетривиальную программу. У нас прозвучит контрапункт из "Искусства фуги" в транскрипции Лучано Берио - это последнее сочинение, написанное Бахом, и третья симфония Антона Брукнера. Мы мыслим эту программу таким образом, что сочинение Баха – это как прелюдия к большой монументальной симфонии великого австрийского симфониста Антона Брукнера. Мне эта программа видится так, что Бах Берио — это как последняя молитва человека на Земле, но она обрывается, а дальше симфония Брукнера - это путешествие души по загробному миру, и ангелы показывают этой душе разные селения, где покоятся души. Там и рай, и бездна адова, и какие-то другие селения. В общем, это все запредельная музыка Антона Брукнера», - подчеркнул дирижер.
Чижевский также рассказал о выступлениях в этом году Государственного академического симфонического оркестра имени Светланова (ГАСО).
«Мы стараемся следовать правилу, чтобы каждый концерт ГАСО становился событийным. Из ближайшего я бы пригласил всех на скрипичный концерт Берга и Симфонию №4 Шостаковича 29 ноября в Москве. Перед этим мы сыграем эту программу в небольшом туре по России – в Перми, Екатеринбурге и Челябинске. В декабре у нас будет концерт, посвященный музыке Стравинского - солировать будут Оля Волкова и Филипп Копачевский, они также сыграют дуэт, кроме того там будет музыка из балета "Игра в карты"», - пригласил собеседник НСН.
Филипп Чижевский отметил, что его киновкусы варьируются от классики до картин Кантена Дюпье и фильмов-номинантов на «Оскар» «Треугольник печали» и «Банши Инишерина».
«В свое время я очень любил фильмы Бергмана, я смотрел их буквально через день, открывая для себя какой-то новый фильм. Первым его фильмом, который я увидел, была "Земляничная поляна", а дальше больше - "Седьмая печать», "Причастие" и так далее. Фильмы Антониони, Бертолуччи, Висконти, Феллини – вся эта классика тоже меня грела. Я открывал для себя и какие-то жесткие фильмы, например, Пазолини. Если говорить о нашем времени, это Кантен Дюпье. Когда я посмотрел его фильм "Оленья кожа", то пересоветовал его всем своим друзьям. Это не арт-хаус, а сюрреализм, символизм, черная комедия, я даже не знаю, к какому жанру его отнести, но кино удивительное. Два года назад вышел его фильм "Второй акт" - это стеб над киноиндустрией, тоже прекрасное кино. Также я открыл для себя фильм Фатиха Акина "Золотая перчатка", в котором режиссер возводит ужас в ранг красоты, переворачивая эти понятия и превращая каждый кадр в арт-объект. Из относительно последнего мне очень понравился фильм "Банши Инишерина". Там и идея, и философия, и символы, и просто красивые костюмы, прекрасная операторская работа. Кроме того, советую посмотреть своеобразную комедию "Треугольник печали"», - рекомендовал дирижер.
В российском кино он отметил фильмы Алексея Балабанова и Юрия Быкова (на фото).
«Из русской классики, конечно же Балабанов, обожаю этого режиссера - и какие-то его совсем черные работы, как "Груз 200", и тот же "Кочегар". Мне очень нравится его работа с разомкнутой концовкой "Я тоже хочу". Здесь можно провести аналогии с фильмом фон Триера "Дом, который построил Джек". Сейчас я смотрю второй сезон сериала "Лихие". Мне кажется, мой товарищ, прекрасный режиссер Юра Быков сделал очень талантливую работу. Я вообще неравнодушен к теме 1990-х. Не могу сказать, что я прямо хорошо пожил в то время, я тогда был ребенком, но это время заслуживает отражения в искусстве. Я люблю советскую эстетику», - заключил собеседник НСН.
***
«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
