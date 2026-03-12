Трамп назвал Иран «империей зла»

Глава Белого дома отметил, что его главная задача - предотвратить появление у Ирана ядерного оружия и последующее «уничтожение Ближнего Востока и всего мира».

«Я никогда не позволю этому случиться!» - подчеркнул американский лидер.

Ранее новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пообещал отомстить США и Израилю за погибших граждан страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

