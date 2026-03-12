Трамп назвал Иран «империей зла»
12 марта 202617:46
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает Иран «империей зла». Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
Глава Белого дома отметил, что его главная задача - предотвратить появление у Ирана ядерного оружия и последующее «уничтожение Ближнего Востока и всего мира».
«Я никогда не позволю этому случиться!» - подчеркнул американский лидер.
Ранее новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пообещал отомстить США и Израилю за погибших граждан страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
