Трамп назвал Иран «империей зла»

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает Иран «империей зла». Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Путин заявил, что Россия продолжит поддерживать Иран

Глава Белого дома отметил, что его главная задача - предотвратить появление у Ирана ядерного оружия и последующее «уничтожение Ближнего Востока и всего мира».

«Я никогда не позволю этому случиться!» - подчеркнул американский лидер.

Ранее новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пообещал отомстить США и Израилю за погибших граждан страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
