США не намерены снимать санкции с российской нефти
12 марта 202616:21
США не намерены снимать санкции с российской нефти. Как пишет RT, об этом заявил глава американского Минэнерго Крис Райт.
Комментируя временное разрешение на импорт в Индию российской нефти, он указал, что это прагматичное решение, направленное на то, чтобы пережить «несколько недель дефицита энергоресурсов».
«Россия не получает смягчения санкций», - добавил он в интервью CNN.
Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан призвал отменить все санкции против российских нефти и газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
