США не намерены снимать санкции с российской нефти

Комментируя временное разрешение на импорт в Индию российской нефти, он указал, что это прагматичное решение, направленное на то, чтобы пережить «несколько недель дефицита энергоресурсов».

«Россия не получает смягчения санкций», - добавил он в интервью CNN.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан призвал отменить все санкции против российских нефти и газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».