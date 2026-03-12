США не намерены снимать санкции с российской нефти

США не намерены снимать санкции с российской нефти. Как пишет RT, об этом заявил глава американского Минэнерго Крис Райт.

Минфин США временно разрешил Индии закупать застрявшую в море нефть РФ

Комментируя временное разрешение на импорт в Индию российской нефти, он указал, что это прагматичное решение, направленное на то, чтобы пережить «несколько недель дефицита энергоресурсов».

«Россия не получает смягчения санкций», - добавил он в интервью CNN.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан призвал отменить все санкции против российских нефти и газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
