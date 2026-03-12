Судить о переменах в Михайловском театре при его новом худруке можно будет только после первой оперной премьеры, заявила в интервью НСН театральный критик Анна Гордеева, а ее коллегу Николая Песочинского озадачило, то что на эту должность назначили оперного певца, а не режиссера или дирижера.

В Михайловском театре Санкт-Петербурга ранее сообщили, что его художественным руководителем стал народный артист России, всемирно известный оперный певец Ильдар Абдразаков, сменивший на этом посту засветившегося в скандале Владимира Кехмана. Гордеева отметила, что у Абдразакова уже есть опыт работы худруком Севастопольского государственного театра оперы и балета.