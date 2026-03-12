Премьера раскроет карты: Что будет с Михайловским театром при Абдразакове
У Ильдара Абдразакова есть опыт и имя, которому многие доверяют, сказала в эфире НСН Анна Гордеева, а Николай Песочинский удивился, что новым худруком Михайловского театра стал не режиссер или дирижер.
Судить о переменах в Михайловском театре при его новом худруке можно будет только после первой оперной премьеры, заявила в интервью НСН театральный критик Анна Гордеева, а ее коллегу Николая Песочинского озадачило, то что на эту должность назначили оперного певца, а не режиссера или дирижера.
В Михайловском театре Санкт-Петербурга ранее сообщили, что его художественным руководителем стал народный артист России, всемирно известный оперный певец Ильдар Абдразаков, сменивший на этом посту засветившегося в скандале Владимира Кехмана. Гордеева отметила, что у Абдразакова уже есть опыт работы худруком Севастопольского государственного театра оперы и балета.
«Еще ничего не понятно, человек не дал никаких ориентиров в своей художественной политике, но меня не удивило это назначение. Он руководил Севастопольским театром, у него некоторый опыт есть. С одной стороны человек вращается во властных кругах, с другой - у него есть опыт и имя, которому многие доверяют. Почему нет? Надо дождаться первой премьеры. Балетная премьера в сентябре была назначена при прежнем руководстве. После первой оперной премьеры будет понятно, что хочет новый руководитель», - отметила эксперт.
Со своей стороны, Николай Песочинский отметил, что Абдразаков в первую очередь артист.
«Пока непонятно, что он будет делать. Единственное, чему можно удивиться, что артист, а не режиссер, дирижер или хореограф, стал художественным руководителем. Это более организующие профессии, а артист - это все-таки профессия исполнительская. Художественными руководителями обычно бывают опытные режиссеры, которые понимают спектакль целиком, как сложную систему. В музыкальном театре дирижеры иногда бывают художественными руководителями, а вот артист - я не очень понимаю. Но это все очень индивидуально, потому что бывают великие артисты, которые открываются как руководители», - заключил собеседник НСН.
Владимир Кехман возглавлял Михайловский театр с 2007 года. Летом 2025 года он оказался в центре скандала, сообщалось об обысках, уголовном деле и растратах. В конце сентября стало известно об увольнении Кехмана с поста гендиректора МХАТа имени Горького, а в январе 2026 года он покинул пост худрука Михайловского театра, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В России в 2025 году предотвратили девять терактов и захватов заложников
- Премьера раскроет карты: Что будет с Михайловским театром при Абдразакове
- США не намерены снимать санкции с российской нефти
- Россиянам назвали симптомы рака желудка, как у Лерчек
- Мишустин: Туристам из РФ компенсируют потери из-за конфликта на Ближнем Востоке
- Глава лейбла объяснила спад в развитии музыкальных направлений в России
- Туроператоры опровергли «зачистку» российских туристов во Вьетнаме
- Россиянка Ворончихина стала второй в гигантском слаломе на Паралимпиаде-2026
- Россиянам объяснили, как сэкономить на квартплате во время дачного сезона
- Экс-министр труда усомнился, что в России сократят число чиновников