Премьера раскроет карты: Что будет с Михайловским театром при Абдразакове

У Ильдара Абдразакова есть опыт и имя, которому многие доверяют, сказала в эфире НСН Анна Гордеева, а Николай Песочинский удивился, что новым худруком Михайловского театра стал не режиссер или дирижер.

Судить о переменах в Михайловском театре при его новом худруке можно будет только после первой оперной премьеры, заявила в интервью НСН театральный критик Анна Гордеева, а ее коллегу Николая Песочинского озадачило, то что на эту должность назначили оперного певца, а не режиссера или дирижера.

В Михайловском театре Санкт-Петербурга ранее сообщили, что его художественным руководителем стал народный артист России, всемирно известный оперный певец Ильдар Абдразаков, сменивший на этом посту засветившегося в скандале Владимира Кехмана. Гордеева отметила, что у Абдразакова уже есть опыт работы худруком Севастопольского государственного театра оперы и балета.

Ильдар Абдразаков стал новым худруком Михайловского театра
«Еще ничего не понятно, человек не дал никаких ориентиров в своей художественной политике, но меня не удивило это назначение. Он руководил Севастопольским театром, у него некоторый опыт есть. С одной стороны человек вращается во властных кругах, с другой - у него есть опыт и имя, которому многие доверяют. Почему нет? Надо дождаться первой премьеры. Балетная премьера в сентябре была назначена при прежнем руководстве. После первой оперной премьеры будет понятно, что хочет новый руководитель», - отметила эксперт.

Со своей стороны, Николай Песочинский отметил, что Абдразаков в первую очередь артист.

«Пока непонятно, что он будет делать. Единственное, чему можно удивиться, что артист, а не режиссер, дирижер или хореограф, стал художественным руководителем. Это более организующие профессии, а артист - это все-таки профессия исполнительская. Художественными руководителями обычно бывают опытные режиссеры, которые понимают спектакль целиком, как сложную систему. В музыкальном театре дирижеры иногда бывают художественными руководителями, а вот артист - я не очень понимаю. Но это все очень индивидуально, потому что бывают великие артисты, которые открываются как руководители», - заключил собеседник НСН.

Владимир Кехман возглавлял Михайловский театр с 2007 года. Летом 2025 года он оказался в центре скандала, сообщалось об обысках, уголовном деле и растратах. В конце сентября стало известно об увольнении Кехмана с поста гендиректора МХАТа имени Горького, а в январе 2026 года он покинул пост худрука Михайловского театра, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкт-ПетербургхудрукТеатр

Горячие новости

Все новости

партнеры