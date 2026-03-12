Новый верховный лидер Ирана впервые обратился к народу
Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи впервые обратился к народу. Его обращение зачитали по государственному телевидению страны.
По словам Хаменеи, Иран верит в дружбу с соседними государствами. Как пишет RT, он призвал страны Ближнего Востока как можно скорее закрыть военные базы США, предупредив, что удары по ним будут продолжены.
Также верховный лидер подчеркнул, что Тегеран намерен потребовать от Вашингтона и Иерусалима компенсации за нанесенный в ходе их атак ущерб.
«Мы в любом случае потребуем компенсации от врага. Если же он откажется — мы возьмем их имущества столько, сколько сочтем нужным. А если это окажется невозможным — мы нанесем им аналогичный ущерб», - заключил Хаменеи.
Ранее представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что новый верховный лидер страны был ранен, однако чувствует себя хорошо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
