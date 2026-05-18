Ученые-инженеры из Московского авиационного института впервые в России предложили технологию изготовления большинства деталей электродвигателя для малой авиации с помощью 3D-печати, пишут «Известия». Уточняется, что разработка позволит сократить затраты труда и времени на изготовление деталей и сохранит качество изделий, сопоставимое с традиционными способами производства. Напечатанные силовые агрегаты можно будет применять на тяжелых беспилотниках, небольших самолетах, электромобилях и прочей подобной технике. Сытник допустил, что инновация сможет стать альтернативой китайским двигателям.

«Все двигатели, которые у нас стоят на больших, малых и средних дронах, в основном произведены в Китае. Они, возможно, не совсем отвечают тем задачам, которые стоят перед нами. Китай – наши большие друзья, но важно иметь что-то свое. Если ребята создали что-то инновационное и новое, то это необходимо делать. Никто особо не делится своими технологиями, но думаю, такие развитые страны, как США, часть Европы, Китай, конечно, используют 3D‑печать. Эта технология облегчит производство беспилотников и легкой авиации. Если КПД у таких двигателей будет выше существующих, то это уже большой плюс. Однако нужны еще батареи хорошего качества, чтобы двигатели могли работать как можно дольше. Сегодня проблема не только в двигателе, а еще в энергоносителе, который вращает эти моторы», - заявил он.