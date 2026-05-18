Единичные копии? В России поспорили о 3D-печати в производстве дронов
Технология 3D-печати позволит заместить китайские двигатели при производстве беспилотников, сказал НСН Юрий Сытник. Однако Глеб Бабинцев подчеркнул, что разработка применима лишь при создании единичных изделий.
Создание двигателей с помощью 3D-печати облегчит процесс изготовления беспилотников и избавит от необходимости закупки деталей в Китае, заявил в беседе с НСН заслуженный пилот России Юрий Сытник.
Ученые-инженеры из Московского авиационного института впервые в России предложили технологию изготовления большинства деталей электродвигателя для малой авиации с помощью 3D-печати, пишут «Известия». Уточняется, что разработка позволит сократить затраты труда и времени на изготовление деталей и сохранит качество изделий, сопоставимое с традиционными способами производства. Напечатанные силовые агрегаты можно будет применять на тяжелых беспилотниках, небольших самолетах, электромобилях и прочей подобной технике. Сытник допустил, что инновация сможет стать альтернативой китайским двигателям.
«Все двигатели, которые у нас стоят на больших, малых и средних дронах, в основном произведены в Китае. Они, возможно, не совсем отвечают тем задачам, которые стоят перед нами. Китай – наши большие друзья, но важно иметь что-то свое. Если ребята создали что-то инновационное и новое, то это необходимо делать. Никто особо не делится своими технологиями, но думаю, такие развитые страны, как США, часть Европы, Китай, конечно, используют 3D‑печать. Эта технология облегчит производство беспилотников и легкой авиации. Если КПД у таких двигателей будет выше существующих, то это уже большой плюс. Однако нужны еще батареи хорошего качества, чтобы двигатели могли работать как можно дольше. Сегодня проблема не только в двигателе, а еще в энергоносителе, который вращает эти моторы», - заявил он.
В свою очередь гендиректор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев в разговоре с НСН отметил, что применение технологии 3D‑печати в массовом производстве будет невыгодно.
«В двигателях есть подвижные и неподвижные детали, а также масса сопряжений, где важен точный зазор или натяг. В электродвигателе к объемным деталям относятся ротор и статор, которые в любом случае, при изготовлении литьем или печатью, требуют дальнейшей механической обработки. На разовом изделии или нескольких штуках, возможно, печать будет удобна. На средней партии быстрее уже будет полностью механическое изготовление, на крупной партии – выгоднее литье и пост-обработка. Следует также учитывать, что изготовление нагруженных деталей из проката или поковки дает более высокую прочность, чем изготовление из отливки или напечатанной заготовки», - сказал он.
Ранее сообщалось, что российский двигатель ПД-8, предназначенный для импортозамещенного самолета SJ-100 («Суперджет»), завершил полный цикл сертификационных испытаний. Как уточнил НСН главный редактор портала «Avia.ru» Роман Гусаров, России требуется 200 самолетов с новым двигателем, и на их изготовление может уйти до 10 лет.
