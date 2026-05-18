СМИ: Apple использует в бюджетных устройствах бракованные чипы
Компания Apple применяет процессоры с незначительными дефектами при производстве бюджетных устройств. Об этом сообщает RT со ссылкой на материалы The Wall Street Journal.
Издание отмечает, что американскому техногиганту удалось выстроить успешную модель продаж более доступных гаджетов, тогда как многие конкуренты сталкиваются с трудностями из-за роста себестоимости.
Один из ключевых секретов этой стратегии, по данным газеты, заключается в использовании чипов с мелкими производственными отклонениями, которые в ином случае подлежали бы утилизации.
Полностью исправные процессоры, как уточняется в материале, устанавливаются во флагманские модели, а чипы с отключёнными или неработающими ядрами направляются в линейки подешевле. Эта практика касается как ноутбуков MacBook, так и смартфонов iPhone.
Ранее ведущий YouTube‑канала Pro Hi‑Tech Илья Корнейчук в беседе с НСН пояснил, зачем Apple добавит в iOS 27 доступ к разным моделям ИИ.
