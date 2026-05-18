«Срывается на женщин»: В Армении объяснили истерику Пашиняна нежеланием садиться в тюрьму
Премьер-министр чувствует, что проигрывает выборы и не хочет отвечать за свои дела, заявил НСН Арман Абовян.
Глава армянского правительства Никол Пашинян любит унижать армян, но ему не выиграть летние выборы в парламент, поэтому срывается на женщин, рассказал экс-депутат Национального собрания Армении Арман Абовян в беседе с НСН.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время очередной предвыборной акции накричал на женщину, которая обвинила его в разрушении армянской государственности. Он назвал «выродками» своих политических оппонентов, включая экс-президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, а также бизнесменов Самвела Карапетяна и Гагика Царукяна, обвинил их в трусости и дезертирстве. Видео доступно в канале «Радиоточка НСН». Абовян объяснил эту истерику страхом.
«Это происходит практически каждый день, вне зависимости от того, есть выборы или их нет. Я подозреваю, оскорбление армян со стороны премьер-министра Армении является его любимым занятием. Он срывается на женщин, поскольку ему каждый день обычные граждане высказывают претензии о том, что он сдал армянские интересы и продолжает вести такую политику. А причина для срыва ясна — все опросы показывают, что он с треском проиграет выборы. Если учитывать тот факт, что он нарушил почти все статьи Конституции Армении, то ему страшно, что с ним будет, когда он потеряет кресло премьер-министра. Пашиняну придется ответить, почему он сдал страну врагу, отдал Арцах и почему в его правление было три войны и погибли тысячи людей», — подчеркнул он.
Политик также раскрыл тактику Пашиняна перед выборами.
«Сейчас правительство разделяет армян на карабахских, ереванских и так далее. Пашинян может только генерировать ненависть и раскол общества, а объединение людей для него подобно смерти. У него нет авторитета, кроме как в Азербайджане и Турции. Они рассматривают Пашиняна как исторический шанс раз и навсегда решить армянский вопрос с помощью создания гособразования Западный Азербайджан на территории Армении. Об этом открыто заявлял азербайджанский президент Ильхам Алиев. Всем очевидно, что Пашинян меняет свою личную безопасность и многомиллионные премии на существование Республики Армения. Это видят все и выговаривают ему в лицо. У него нет никаких морально-этических столпов», — указал он.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин объяснил НСН, почему Россия не должна признавать итоги выборов в Армении, если там победит Пашинян.
