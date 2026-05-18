Глава армянского правительства Никол Пашинян любит унижать армян, но ему не выиграть летние выборы в парламент, поэтому срывается на женщин, рассказал экс-депутат Национального собрания Армении Арман Абовян в беседе с НСН.



Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время очередной предвыборной акции накричал на женщину, которая обвинила его в разрушении армянской государственности. Он назвал «выродками» своих политических оппонентов, включая экс-президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, а также бизнесменов Самвела Карапетяна и Гагика Царукяна, обвинил их в трусости и дезертирстве. Видео доступно в канале «Радиоточка НСН». Абовян объяснил эту истерику страхом.