Экс-нардеп назвал условие для ареста жены Зеленского на Украине

Супругу президента Украины Елену Зеленскую могут арестовать, если она не докажет законность происхождения денежных средств, в частности $4 млн, предположительно полученных от соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича. Такое мнение «Газете.Ru» высказал бывший народный депутат Владимир Олейник.

По словам экс-парламентария, Зеленская сейчас имеет статус свидетеля, однако он может быть изменён на подозрение. Она получала средства на личные нужды, включая сумму в $4 млн, которая, по имеющимся данным, была направлена на покупку жилья для родителей в Египте.