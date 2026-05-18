Экс-нардеп назвал условие для ареста жены Зеленского на Украине

Супругу президента Украины Елену Зеленскую могут арестовать, если она не докажет законность происхождения денежных средств, в частности $4 млн, предположительно полученных от соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича. Такое мнение «Газете.Ru» высказал бывший народный депутат Владимир Олейник.

По словам экс-парламентария, Зеленская сейчас имеет статус свидетеля, однако он может быть изменён на подозрение. Она получала средства на личные нужды, включая сумму в $4 млн, которая, по имеющимся данным, была направлена на покупку жилья для родителей в Египте.

В то же время Владимир Зеленский получил $8 млн на приобретение недвижимости для своих родителей в Израиле. Поскольку Елена Зеленская не занимает государственную должность, в отличие от ряда других фигурантов, её правовой статус пока остаётся свидетельским, но может быть пересмотрен.

Бывший депутат подчеркнул, что если жена президента не сможет подтвердить законность получения указанных $4 млн, ей могут предъявить обвинение в коррупции.

Ранее стало известно, что у Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) накопилось достаточно оснований для ареста жены Зеленского, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

