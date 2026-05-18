В России раскрыли происхождение атаковавших Москву беспилотников
Украина показывает, что западное вооружение способно достигать Москвы, считает депутат Госдумы, первый зампред Комитета по обороне Алексей Журавлев в беседе с «Лентой.ру».
Парламентарий выразил уверенность, что в атаках применяются европейские и американские технологии, поставляемые из-за рубежа, а украинская сторона занимается лишь финальной сборкой.
Он добавил, что было бы справедливо, если неопознанные беспилотники появились у предприятий в Германии, Испании и Швеции, где производится техника, используемая для ударов по российским городам.
По словам Журавлева, в странах Евросоюза наверняка есть сторонники России, и доставить дроны к заводам, выпускающим вооружение для атак на РФ, не составит труда.
Депутат подчеркнул, что начало взрывов на территории ЕС может заставить тамошних политиков пересмотреть свою позицию. Он заключил, что снабжение оружием представляет собой такую же форму участия в конфликте, как и непосредственные боевые действия.
Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что власти Украины атаками беспилотников пытается настроить россиян против государства, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
